نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نسرين طافش تظهر بفستان ضيق وتكشف أجزاء حساسة من مفاتنها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٣ مساءً (دوت الخليج )

نشر فانز الفنانة نسرين طافش، على موقع إنستغرام، صورة إغراء لها ، أثارت جدلا واسعا.

وظهرت نسرين طافش في هذه الصورة، بفستان ضيق للغاية وكأنه قطعة من جسدها ، بلون ابيض وخطوط ذهبية ، فيما اختارت تسريحة الشعر بلون وردي ناعم واسدلت خصلاتها نحو نصف ظهرها ونصف صدرها لتغطيتهما بالكامل.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

ملك قورة تبرز أنوثتها وتستعرض جمالها في إطلالة إغراء ساحرة (صور)

سنوات من الاعتقاد الخاطئ.. كيف نستخدم معجون الأسنان؟

خبر صادم.. العثور على فنانة عربية شابة مشنوقه في منزلها

هذا ما يفعله الرمان على بشرتك

أحمد العوضي يخنق ياسمين عبدالعزيز بذراعيه القويتين والأخيرة تصرخ برعب (فيديو)

بالفيديو.. شمس الكويتية: سأستسلم لما يجي فحل يخليني أغير رأيي.. وسعادتي في التغزل بي

فوائد العسل المذهلة لعلاج الأمراض وتعزيز المناعة

الهلال السعودي يقع في ورطة كبيرة بسبب "المرعب" القادم من تركيا

بمايوه مثير.. منة عرفة تستعرض أردافها ومناطق حساسة وتذهل الجمهور

في أجرأ إطلالة.. آيتن عامر تظهر ملتصقة بزوجها بملابس ضيقة بعد تلميحها بكرهها له

فضيحة جنسية تنهي نجومية الفنانة نسرين طافش

شاهد.. أول تصريح لزوج هيا الشعيبي بشأن الفيديو الإباحي ومصير القضية

مشروب سحري يحمي من سرطان الثدي

السعودية توجه دعوة عاجلة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

كما تعمدت النجمة السورية، في اطلالتها محل العرض، بالجلوس في مكان مرتفع ورفع رجلها اليمنى إلى حيث وضعت أردافها، وتركت اليسرى معلقة في الهواء ، مما أدى إلى انكشاف ساقيها واجزاء اعلاهما ، وإلى بروز أردافها بشكل ملفت ومثير.

متابعون قالوا في تعليقاتهم على إطلالة الفنانة نسرين طافش، بأنه واحدة من أكثر إطلالاتها جراءة واغراء.. ، فيما وجه طرف ثاني من المتابعين، انتقادات حادة للفنانة . مطالبينها بالكف عن إثارة الشباب وتجاوز العادات والتقاليد.. حسب قولهم.

وقبل بضعة أيام نشر الفنان خالد تيجان مقطع فيديو يجمعه مع الفنانة نسرين طافش ، في وصلة رقص، على حسابه بموقع إنستغرام، وتداولته العديد من الصفحات المتخصصة بأخبار الفن على نطاق واسع.

وارتدت نسرين طافش، في إطلالتها بمقطع الفيديو، بنطالاً ضيقاً لونه رصاصي ويبرز ما تحته، وفانيلة رقيقة باللون الأسود كاشفة للصدر، وحذاء رياضي لون أبيض.

وقامت النجمة السورية، بأداء حركات وصلة الرقص بشكل محترف ، ومنها رفع الرجلين إلى الأعلى وهي على ركبة وفخذي مصمم الرقصات خالد تيجان، بالإضافة إلى حركات الأنحناء والالتواء بين ذراعي تيجان، مع حركات أخرى استعراضية لأردافها.

وبدا مصمم الرقصات تيجان ، عند إنطلاق وصلة الرقص وهو يعلم طافش، الخطوات الأولى لرقصة السالسا.

وعلق مستعيناً بالشهير جلال الدين الرومي:"ارقص.. وإن لم تزل جراحك مفتوحة ، أرقص.. وإن مزقت ضماداتك.. أرقص .. وانت تخوض القتال ، أرقص.. وانت حر تماما".

أما جمهور منصة إنستغرام، فوضع عند تداوله لمقطع الفيديو، عناوين وتعليقات عديدة ، تركزت على ذكر جراءة الفنانة نسرين طافش، في الظهور بملابس ضيقة جدا تبرز تفاصيلها، وكذا في أستعراضها مفاتنها وخاصة الأرداف، ووصف البعض محتوى الفيديو بالفاضح .

كما عبر العديد من المتابعين عن انبهارهم بإحتراف النجمة السورية لرقصة السالسا، وتناسق جسدها مع طولها وانحناءاتها.

وتشارك الفنانة السورية نسرين طافش، حاليا في بطولة مسلسل “الوجه الآخر"، رفقة ماجد المصري، بعد عملها الدرامي الأخير ، مسلسل ختم النمر، الذي شاركها في بطولته، احمد صلاح حسني.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام