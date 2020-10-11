نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خبر صادم.. العثور على فنانة عربية شابة مشنوقه في منزلها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٩ مساءً (دوت الخليج)

أعلنت الصحف التونسية خلال الساعات الماضية عن انتحار الفنانة المسرحية الشابة عبير شعبان داخل شقتها في ظروف غامضة، وحتي الان لم يتم الكشف عن ملابسات الحادث ودوافعها لارتكاب هذا الأمر .

وأكدت الصحف أن الفنانة التونسية الشابة لم تتجاوز عمرها ال30 وأن أجهز الأمر عثرت علي جثتها مشنوقة داخل شقتها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق تونس، وتتوالي الشرطة التونسية التحقيق في الواقع لكشف ملابسات الحادث .

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وأحدث خبر انتحار الفنانة التونسية الشابة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتسائل الكثيرون عن سبب ارتكابها لهذا الأمرفيما تحدث البعض عن أنه من الممكن أن يكون هناك جريمة قد تم إرتكابها .

وتتابع الفنانة الشابة من قبل عدد كبير من محبي أعمالها المسرحية الشهيرة التي تقدمها بتونس والذين أصيبوا بحالة الحزن الشديد علي رحيل عبير شعبان .



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