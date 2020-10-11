ملك قورة تبرز أنوثتها وتستعرض جمالها في إطلالة إغراء ساحرة (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٨ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة الشابة ملك قورة صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهرت ملك قورة في إطلالتها الساحرة البارزة الأنوثة، مرتدية فستانا أبيضاً منقوشاً بالورود الصفراء، واحتوت هذه الإطلالة، على أربع صور ، كل صورة منها تتضمن مشهد إغراء مستقل بذاته.

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كما اختارت تسريحة شعر جذابة لخصلات شعرها الذهبية ، التي تمددت فوق كتفيها وظهرها وجذبت الأنظار إليها، ووضعت المكياج ذات اللمسات الهادئة المرتكز على أحمر الشفاه والماسكرا، وابرزت جمال أظافرها بالمانيكير الأبيض المميز.

وحصدت هذه الإطلالة الحديثة على سيل من الإعجابات والتعليقات من قبل متابعي ملك قورة، وتركزت التعليقات في مجملها تقريبا على جمال وانوثة وأناقة الفنانة المصرية الشابة.

بدأت ملك قورة، مشوارها الفني وهي في عمر السبع سنوات ، بمجال الإعلانات وبرامج الأطفال ومن ثم انتقلت الى عالم التمثيل.

بعد مشاركة ملك في تمثيل برامج الأطفال عملت في تقديم برامج تعليميمة باللغة الانكليزية على القناة المصرية التعليمية الأولى والقناة الثانية وكانت أصغر مقدمة في ذلك الوقت وقامت حينها بشرح منهج الإعدادية باللغة الانكليزية بعد أن ترشحت من المخرج سامح الشوادي.

وبعد نجاحها في تقديم البرامج التعليمية تم اختيارها لتقديم برنامج تثقيفي بعنوان "اسمعونا" والذي اهتم بالحديث عن حقوق الطفل كحق التعليم والصحة وكان يقدم على شكل حلقات أسبوعية حوارية.

شاركت أيضاً في العديد من المهرجانات وقدمت عدة أغاني منها أغنية "يا مكتبتنا" التي قدمتها في مهرجان القراءة للجميع.

في العام 2005 شاركت مع شقيقتها مريم بطولة فيلم "غاوي حب" وهو من بطولة النجم محمد فؤاد وحلا شيحا ورامز جلال ومن إخراج أحمد البدوي.

في العام 2006 لعبت دوراً في مسلسل "نور الصباح" مع الفنانة ليلى علوي ونالت عن هذا الدور جائزة مقدمة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون تحت مظلة وزارة الإعلام المصري ، وتمنح الجائزة بناءاً على رأي الجمهور.

كما شاركت بعد ذلك في العديد من المسلسلات الدرامية والافلام السينمائية.

تلقت ملك قورة، المراحل التعليمية الأولى في المدرسة الانكليزية الحديثة بالقاهرة، ثم تخصصت بعد ذلك في دراسة الإعلام في الجامعة الأمريكية.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة ملك قورة، هو مشاركتها خلال العام الحالي في مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين ، وإخراج مصطفى فكري



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