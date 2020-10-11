هذا ما يفعله الرمان على بشرتك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣١ مساءً (دوت الخليج)

الرمان من الفواكه التي تتمتع بفائدة عالية للبشرة، يحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تحتاجها البشرة لتجديد خلاياها، ولجلد كله حيوية ونضارة. كما يساعد الرمان على الوقاية من بقع الشمس، والتخلص من حب الشباب، إذ يحتوي على فيتامين سي، وب B6، والحديد. كما يحتوي على الكولاجين الطبيعي الذي تحتاجه كل سيدة، بخاصة مع التقدم في العمر لمقاومة الشيخوخة وعلامات تقدّم سنّ البشرة. ماسك قشر الرمان والترمس المطحون - ملعقة صغيرة قشر رمان مطحون للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: ملك قورة تبرز أنوثتها وتستعرض جمالها في إطلالة إغراء ساحرة (صور) سنوات من الاعتقاد الخاطئ.. كيف نستخدم معجون الأسنان؟ خبر صادم.. العثور على فنانة عربية شابة مشنوقه في منزلها نسرين طافش تظهر بفستان ضيق وتكشف أجزاء حساسة من مفاتنها أحمد العوضي يخنق ياسمين عبدالعزيز بذراعيه القويتين والأخيرة تصرخ برعب (فيديو) بالفيديو.. شمس الكويتية: سأستسلم لما يجي فحل يخليني أغير رأيي.. وسعادتي في التغزل بي فوائد العسل المذهلة لعلاج الأمراض وتعزيز المناعة الهلال السعودي يقع في ورطة كبيرة بسبب "المرعب" القادم من تركيا بمايوه مثير.. منة عرفة تستعرض أردافها ومناطق حساسة وتذهل الجمهور في أجرأ إطلالة.. آيتن عامر تظهر ملتصقة بزوجها بملابس ضيقة بعد تلميحها بكرهها له فضيحة جنسية تنهي نجومية الفنانة نسرين طافش شاهد.. أول تصريح لزوج هيا الشعيبي بشأن الفيديو الإباحي ومصير القضية مشروب سحري يحمي من سرطان الثدي السعودية توجه دعوة عاجلة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة - ملعقة صغير ترمس مطحون - ملعقة صغيرة عسل - ملعقة صغير سكر بني - ملعقة صغيرة حليب اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ لمدة نصف ساعة، حتى يجف المسحوق. اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر، مع الفرك قليلًا. كيف يعمل الخليط؟ يساعد الرمان على منح بشرتكِ الفيتامينات، والترمس المطحون بمثابة مغذٍّ بشكل مباشر للبشرة، إذ يحتوي على الكثير من البروتينات، كما يساعد على تفتيح البشرة، والعسل والحليب يمدّان بشرتكِ بـ ترطيب لا مثيل له، بينما يساعدك السكر البني عند فركه على إزالة البثور السوداء والتخلص من الأوساخ. ماسك قشر الرمان وماء الورد - ملعقة صغيرة قشر رمان مطحون - ملعقة صغيرة ماء اخلطي قشر الرمان مع ماء الورد، ويفضل أن يكون ماء الورد باردًا، لتلطيف البشرة، كما يمكنكِ إضافة العسل للخليط. اتركي الخليط يجف لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء. كيف يعمل الخليط؟ يساعد الخليط على تهدئة وتلطيف بشرتكِ، بالرمان وماء الورد، استخدميه دائمًا بعد يوم طويل مرهق، قبل النوم، بعد تنظيف بشرتكِ جيدًا، لتجدي بشرتكِ نضرة وصحية في اليوم التالي .

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