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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر الجهاز المناعي الخاص بالجسم من أول الأجهزة التي تستجيب لوجود أي نوع من الأورام السرطانية أو الفيروسات أو الالتهابات داخل الإنسان.

شرح الطبيب الروسي الشهير ومقدم أحد البرامج الطبية على قناة "روسيا 1"، ألكسندر مياسنيكوف، حالة وأعراض وأسباب تضخم الغدد اللمفاوية في الجسم منوها إلى أن تضخم الغدد الليمفاوية فوق عظم الترقوة هو إحدى أخطر علامات وجود الأورام في الجسم.

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علامة واحدة في جسد الإنسان تكشف الإصابة بمرض السرطان

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وفقًا للطبيب مياسنيكوف، ينصح الأشخاص الذين يعانون من تضخم الغدد الليمفاوية بإجراء فحص دم، مع العلم أنه يجب على المرء أن يفهم أن أي عقدة ليمفاوية، على الرقبة والإبط وغيرها من الأماكن، يمكن الشعور بها عادة، بحسب موقع "vesti" الروسي.

وأشار الطبيب في حديثه إلى أن العقدة الليمفاوية تعتبر متضخمة إذا كان حجمها من سنتيمتر واحد أو أكثر، بالإضافة إلى ذلك يجب معاينة طبيعتها، فإذا كانت لينة ومتحركة وربما منتفخة قليلاً، فلا داعي للقلق. ولكن إذا كانت العقدة الليمفاوية، حتى الصغيرة منها قاسية وكثيفة ومتلاحمة مع محيطها فإنها تشكل مصدر خطورة.

ونوه الطبيب إلى أن الغدد الليمفاوية تتفاعل مع العديد من العوامل، منها التعب المزمن، والألم العضلي الليفي وحتى مشاكل الأسنان.

وبين الطبيب أن تضخم العقد الموجودة فوق عظم الترقوة هو الأخطر، حيث تشير العقدة الليمفاوية التي تظهر هناك على الأرجح إلى وجود الأورام، وحتى الغدد اللمفاوية المتواجدة تحت الإبط فإنها أيضا تتضخم مع تقدم مرض السرطان.

وخلص الطبيب في نهاية كلمته إلى أنه، "بالرغم من أن تضخم العقد اللمفاوية قد يكون لأسباب مثل التعب أو التوتر وغيرها، لكن يجب الذهاب إلى الطبيب، عندما تتضخم العقدة الليمفاوية حقا وتترافق بالألم وتلتحم بالجلد بشدة".

المصدر: سبوتنيك