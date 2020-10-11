كما ولدتها أمها.. بطلة المسلسل التركي ابنة السفير تظهر عارية وتصدم المتابعين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٢٦ مساءً (دوت الخليج)

شاركت الفنانة التركية نسليهان أتاغول بطلة المسلسل التركي الشهير "ابنة السفير" متابعيها على "انستجرام" صورة فاضحة. وظهرت أتاغول في الصورة عارية تماماً حيث أظهرت نصفها الأعلى وغطت بيديها على صدرها ونالت الصورة أكثر من مليون إعجاب. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بدون ملابس داخلية.. إيفانكا ترامب تحضر اجتماعاً للأمم المتحدة وتفاجئ المتواجدين احذر.. إذا رأيت هذه الإشارة فهناك من يتجسس على هاتفك ويسرق صورك ملك قورة تبرز أنوثتها وتستعرض جمالها في إطلالة إغراء ساحرة (صور) سنوات من الاعتقاد الخاطئ.. كيف نستخدم معجون الأسنان؟ خبر صادم.. العثور على فنانة عربية شابة مشنوقه في منزلها نسرين طافش تظهر بفستان ضيق وتكشف أجزاء حساسة من مفاتنها هذا ما يفعله الرمان على بشرتك أحمد العوضي يخنق ياسمين عبدالعزيز بذراعيه القويتين والأخيرة تصرخ برعب (فيديو) بالفيديو.. شمس الكويتية: سأستسلم لما يجي فحل يخليني أغير رأيي.. وسعادتي في التغزل بي فوائد العسل المذهلة لعلاج الأمراض وتعزيز المناعة الهلال السعودي يقع في ورطة كبيرة بسبب "المرعب" القادم من تركيا بمايوه مثير.. منة عرفة تستعرض أردافها ومناطق حساسة وتذهل الجمهور في أجرأ إطلالة.. آيتن عامر تظهر ملتصقة بزوجها بملابس ضيقة بعد تلميحها بكرهها له فضيحة جنسية تنهي نجومية الفنانة نسرين طافش ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وانتقد عشاق المسلسل وجمهور الفنانة التركية ظهورها بهذا الشكل الفاضح مطالبين اياها بالاحتشام والابتعاد عن الإثارة والعري. وتجسد أتاغول في مسلسل ابنة السفير دور "نارة"، ويشاركها بطولة المسلسل الممثل انجين أكيوريك في دور "سنجار". View this post on Instagram A post shared by Neslihan Atagül Doğulu (@neslihanatagul) on Jul 6, 2020 at 2:38am PDT View this post on Instagram A post shared by Neslihan Atagül Doğulu (@neslihanatagul) on Jul 6, 2020 at 2:38am PDT on Jul 6, 2020 at 2:38am PDT on Jul 6, 2020 at 2:38am PDT

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