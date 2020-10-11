بدون ملابس داخلية.. إيفانكا ترامب تحضر اجتماعاً للأمم المتحدة وتفاجئ المتواجدين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل تداول صور مثيرة لإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارت موجة من الجدل خلال اجتماع اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي, وظهرت إيفانكا ترامب وهي ترتدي قميصا أزرق بدون حمالة صدر بشكل لافت للنظر ما عرضها لانتقادات واسعة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: احذر.. إذا رأيت هذه الإشارة فهناك من يتجسس على هاتفك ويسرق صورك كما ولدتها أمها.. بطلة المسلسل التركي ابنة السفير تظهر عارية وتصدم المتابعين ملك قورة تبرز أنوثتها وتستعرض جمالها في إطلالة إغراء ساحرة (صور) سنوات من الاعتقاد الخاطئ.. كيف نستخدم معجون الأسنان؟ خبر صادم.. العثور على فنانة عربية شابة مشنوقه في منزلها نسرين طافش تظهر بفستان ضيق وتكشف أجزاء حساسة من مفاتنها هذا ما يفعله الرمان على بشرتك أحمد العوضي يخنق ياسمين عبدالعزيز بذراعيه القويتين والأخيرة تصرخ برعب (فيديو) بالفيديو.. شمس الكويتية: سأستسلم لما يجي فحل يخليني أغير رأيي.. وسعادتي في التغزل بي فوائد العسل المذهلة لعلاج الأمراض وتعزيز المناعة الهلال السعودي يقع في ورطة كبيرة بسبب "المرعب" القادم من تركيا بمايوه مثير.. منة عرفة تستعرض أردافها ومناطق حساسة وتذهل الجمهور في أجرأ إطلالة.. آيتن عامر تظهر ملتصقة بزوجها بملابس ضيقة بعد تلميحها بكرهها له فضيحة جنسية تنهي نجومية الفنانة نسرين طافش ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وركزت الكاميرات والحاضرين على إطلالة ابنة ترامب الفاضحة التي غدت مادة دسمة للصحافة. ويأتي تداول الصور بالتزامن مع نشر ماري ترامب، ابنة أخ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجموعة جديدة من التسجيلات السرية مع الشقيقة الكبرى للرئيس ترامب، وصفت فيها ابنته إيفانكا بأنها "نسخة مصغرة من دونالد".

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