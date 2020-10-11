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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في عودتها للشاشات المصرية، أطلّت وفاء الكيلاني في أولى حلقات برنامجها التلفزيوني الجديد "السيرة" عبر شاشة الدي أم سي، واختارت وفاء أن يكون الفارس أحمد السقا أول ضيوفها ضمن البرنامج ليكشف العديد من الأسرار والكواليس في حلقة خاصة جداً.

كثير من الأسرار كشفها أحمد السقا في سيرته في برنامج "السيرة"، منها أن والده كان يطلق عليه اسم "الزئبق" لأنه كان دائماً يذهب إلى أماكن كثيرة دون أن يخبر أهله، ما جعلهم يستغيثون بالشرطة أكثر من مرة لإيجاده.

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وفاء الكيلاني تكشف المستور.. تامر حسني أثار غضب أحمد السقا والأخير يتحدث عن “خطوط حمراء”.. والزواج: سكتة قلبية

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وكشف السقا أن أقصى أحلامه أن يمتلك حصاناً وسيارة "عالية"، فعاش حياته أفضل مما تخيّل، وأضاف أنه لا يوجد شخص بدون أخطاء أبداً.

وقال إنه كان في بداية حياته متهوراً جداً وإن عاد به الزمن إلى الوراء، فسيمحو هذه الصفة من شخصيته.



غضب من تامر حسني

للمرة الأولى، يكشف أحمد السقا عن غضبه من تصرف أخير لتامر حسني بعد ظهوره معه كضيف شرف ضمن فيلمه السينمائي الأخير "الفلوس"، حيث فوجىء السقا ببوستر الفيلم وكأنه بطل من أبطاله؛ الأمر الذي أزعجه كثيراً وتحدث مع تامر الذي أكد له أن هذا البوستر من تصميم الفانز ولا علاقة له به، ولكنه غضب وقتها لأنه يدرك أنه كان من الممكن أن يمنع تامر نشر هذا البوستر ولكنه لم يفعل.

خطوط حمر

أشار السقا إلى أنه حاول أن يرسم خطوطاً حمراء حيال أسرته لفترة طويلة، وإن كانت الآن لم تعد بقوتها كما في السابق، مؤكداً أنه أُرهق كثيراً من الشائعات التي طاردته وقت توتر علاقته بزوجته مها الصغير، فهما كأي منزل يحدث بينهما خلافات.

وأضاف أن عملها في الإعلام ساعدهما كثيراً في حل مشاكلهما، ويرى أن الحب والزواج كالسكتة القلبية، معتبراً أن نقطة ضعفه هي ابنته نادية وأنه صديق لأولاده الأربعة.

وفي نهاية الحلقة، اختار السقا عنوان "Game Over" لسيرته الذاتية.