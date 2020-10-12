بتيشرت.. نجمة "عسل أسود" تكشف صدرها وابطها وتبرز أردافها.. والجمهور: "جامدة أوي"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة مروة الازلي جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نجمة فيلم عسل أسود، وهي تقوم بتمارين رياضية في الجيم، بتيشيرت كت وبنطال ليجن اسود ضيقين، وتركت شعرها الأسود الناعم يتماوج مع حركاتها الرياضية ..، وعلقت قائلة: "حصة الشقلبزات".

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وحظيت هذه الصور بتفاعل كبير من المتابعين، وكانت معظم تعليقاتهم تتحدث عن جمال وجسد الفنانة الازلي، واسهب البعض في التغزل والتحرش بها ، وبما برز من جسدها الملتصق بالتيشيرت والبنطال الخفيف.

ومن تلك التعليقات :" جامدة أوي، دنتي طلعتي أجمد من ياسمين صبري، يا لهوي على حلاوة إبطك ، اوعي تنحفي كذا انت قمر"

وكانت الفنانة الشابة مروة الأزلى، قد اثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار صور لها من فيلمها الأخير "صندوق الدنيا".

واعتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل، بعد أن شاهدوا صور مروة الازلي أنها صاحبة عربية كبدة حقيقية وبدأ الشباب يتساءلون عن مكان العربية.

وجسدت مروة، فى الفيلم دور فتاة تُدعى "زبادي" وهى صاحبة عربة كبدة، فى حارة شعبية، حيث ظهرت فى الصور، وهى ترتدي عباءة ذات اللون الأخضر، والتقطت لها هذه الصور فى الكواليس، لذلك اعتقد بعض رواد السوشيال ميديا، أنها صاحبة عربة كبدة حقيقية، فى أحد شوارع القاهرة.

من هى مروة الازلي ؟

مروة الازلي بدايتها الفنية كانت عام 2009 ، من خلال فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي، وجسدت فيه دور مضيفة الطائرة، وبعدها شاركت فى مسلسل "فرقة ناجي عطا لله" مع النجم عادل إمام، وكان الدور الأبرز لها والذي قدّمها للجمهور بشكلٍ أوسع ، هو فيلم "الألمانى" مع الفنان محمد رمضان عام 2012، حيث ظهرت فى دور "حبيبة" وهي الفتاة التى أحبها بطل الفيلم.

وتوالت أعمال مروة الازلي ، منها مسلسلات "تفاحة آدم" و"عد تنازلى" و"فيفا أطاطا" و"شمس" و"أرض النفاق" و"ضد مجهول" و"لدينا أقوال أخرى" و"زلزال" و"بحر"، بالإضافة إلى فيلم "أسوار القمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".

وتعاونت مع الفنان محمد رمضان، للمرة الثالثة بعد فيلمي "الألمانى" و"زلزال"، فى مسلسل "البرنس"، الذى ُعرض فى الماراثون الدرامى لشهر رمضان الماضي، وهو من بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان.



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