منة عرفة تشعل منصات التواصل بصورة مثيرة والجمهور: مبروك زوجة أبو هشيمة التالتة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً (دوت الخليج)

خطفت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة الأنظار بعد ظهورها بنيو لوك جديد في جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً. وشاركت عرفة متابعيها على تطبيق "إنستغرام" صوراً بدت فيها بأنوثة طاغية بعد صبغ شعرها باللون الأحمر وظهورها برشاقة لافتة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بتيشرت.. نجمة "عسل أسود" تكشف صدرها وابطها وتبرز أردافها.. والجمهور: "جامدة أوي" إغراء ساخن.. نجمة باب الحارة تظهر بدون سروال والمفاجأة في رد زوجها احذر.. تناول هذا المشروب يومياً بعد سن الأربعين يهدد حياتك بدون ملابس داخلية.. إيفانكا ترامب تحضر اجتماعاً للأمم المتحدة وتفاجئ المتواجدين احذر.. إذا رأيت هذه الإشارة فهناك من يتجسس على هاتفك ويسرق صورك كما ولدتها أمها.. بطلة المسلسل التركي ابنة السفير تظهر عارية وتصدم المتابعين ملك قورة تبرز أنوثتها وتستعرض جمالها في إطلالة إغراء ساحرة (صور) سنوات من الاعتقاد الخاطئ.. كيف نستخدم معجون الأسنان؟ خبر صادم.. العثور على فنانة عربية شابة مشنوقه في منزلها نسرين طافش تظهر بفستان ضيق وتكشف أجزاء حساسة من مفاتنها هذا ما يفعله الرمان على بشرتك أحمد العوضي يخنق ياسمين عبدالعزيز بذراعيه القويتين والأخيرة تصرخ برعب (فيديو) بالفيديو.. شمس الكويتية: سأستسلم لما يجي فحل يخليني أغير رأيي.. وسعادتي في التغزل بي فوائد العسل المذهلة لعلاج الأمراض وتعزيز المناعة ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وارتدت منة فستاناً بنقشة النمر مادفع أحد المتابعين للتعليق مازحاً بالقول "مبروك بتكوني زوجة أبو هشيمة التالتة في إشارة إلى ارتداء زوجته السابقة هيفاء وهبي والحالية ياسمين صبري فستاناً بالنقشة ذاتها. يذكر أن أحدث أعمال الفنانة منة عرفة كان مسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة.

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