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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عليك تناول أطعمة للقولون العصبي بأستمرار حتى تشعُر بالراحة وتساعد نفسك في علاج القولون العصبي والتخلص من مشاكله الدائمة بشكل طبيعي وأمن ؟ أن القولون العصبى هو من الاضطرابات الشائعه التى تؤثر على الامعاء الغليظه وتتضمن اعراضه التشنجات و الم القولون والمعده و الانتفاخ و الغازات و الاسهال و الامساك او كلاهما. والقولون العصبى هو حاله مزمنه والتى تحتاج الى علاجها على المدى الطويل .ويعانى عدد قليل من الافراد المصابوت بمتلازمه القولون العصبى باعراض شديده ويمكن لبعض الاشخاص التحكم فى اعراض القولون العصبى عن طريق التحكم فى النظام الغذائى و احداث تغيرات فى اسلوب الحياه و تقليل التوتر . ومن خلال هذا المقال سنتعرف على بعض الماكولات المفيده للقولون العصبى.

اعراض الاصابه بالقولون العصبى :

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9 أطعمة تنهي معاناتك مع القولون العصبي

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تختلف اعراض و علامات القولون العصبى من شخص الى اخر الا ان من الاعراض الشائعه :

الم فى المعده و تقلصات او انتفاخ والذى غالبا ما يتم التخلص منها عن طريق حركه المعده.

زياده الغازات.

الاسهال او الامساك وفى بعض الاحيان دورات متناوبه من الامساك و الاسهال.

مخاط فى البراز.

ربما تكون على علم بان هناك عدد كبير من الماكولات التى يجب تجنبها عند الاصابه بالقولون العصبى ولكن التركيز على ما يجب تجنبه يمنعنا من معرفه ما يمكننا تناوله والذى قد يساعد فى تحسين متلازمه القولون العصبى.

أفضل أطعمة للقولون العصبى

1. اللحوم الطريه :

تتكون اللحوم الطريه بشكل اساسى من البروتين والبروتين من المكونات السهله الهضم والتى لا يتم تخميرها بواسطه بكتريا المعده وتحويلها الى غازات معده غير مرعوب فيها. وبالتالى فانه يمكن تناول اى من الطعام التالى ذكره بدون قلق :

لحم الدجاج الابيض .

لحم الديك الرومى الابيض.

بعض من لحم البقر من منطقه الخاصره و الجزء العلوى و جزء العين و الجزء الثفلى.

و الاجزاء الدهنيه قد تحتوى على دهون مسببه للالتهابات او سموم غير صحيه وبالتالى يجب تجنب لحوم الدجاج الداكنه والاستثناء الوحيد هو اذا تمكنت من الحصول على مصدر للحيوانات التى تمت تغذيتها بالحشائش حيث ان تلك الحيوانات تتم تربيتها فى ظروف مناسبه .

2. البيض :

البيض بصفه عامه من الماكولات التى يسهل هضمها وبالتالى فانه يشكل خيار امن للاشخاص الذين يعانون من القولون العصبى .ويمكن الاستمتاع بتناول البيض سواء اومليت او مسلوق. ومع ذلك فان لسيت جميع اجسامنا تتعامل بنفس الشكل مع الطعام فهناك بعض الاجسام الذين لديهم حساسيه من البروتين المتواجد فى بياض البيض بينما هناك اشخاص اخرون يقولون ان الدهون المرتفعه المتواجده فى صفار البيض تتسبب فى مشكلات هضميه لهم.

3. السلمون و الاسماك التى تحتوى على اوميجا 3 :

تلعب احماض اوميجا 3 الدهنيه دورا هاما كمضادات للالتهابات فى الجسم وبما ان الالتهابات تساهم فى اعراض متلازمه القولون العصبى فان زياده تناول احماض اوميجا 3 يساعد على التخفيف منها. ومن مصادر الاسماك الجيده التى تحتوى على احماض اوميجا 3 الدهنيه هى :

الأنشوجة وسمك القد الأسود وسمك مملح وسمك الأسقمري البحري

وتراوت قوس قزح والسردين وسمك السلمون البري والسمك الأبيض .

4. المكسرات :

المكسرات من المصادر الجيده للالياف و البروتين واحماض اوميجا 3 الدهنيه المضاده للالتهابات . ولا تنخدع بالمقوله القديمه التى تقول ان المكسرات تزيد من وزن الجسم ، ففى الحقيقه المكسرات تجعلك تشعر بالشبع بعد تناول الوجبات وبالتالى تقلل من تناول الوجبات الخفيفه. وعلى الرغم من ان المكسرات تحتوى على دهون غير مشبعه الا انها دهون صحيه للجسم حيث انها تساعد على خفض مستوى الكوليستيرول كما ان ذلك النوع من الدهون مفيد لصحه المعده و بالتالى مفيد للقولون العصبى. ويمكن تناول المكسرات كما هى او على شكل زبده مكسرات.

ومن ضمن تلك المكسرات مايلى :

اللوز (الحد 10 لوزات).والمكسرات البرازيليه. والبندق (الحد 10 حبات).ومكاديميا

والبيقان ومكسرات الصنوبر والجوز.

5. الحبوب :

من بين كل انواع الحبوب فان حبوب الشيا و الكتان من اكثر انواع الحبوب المفيده للاشخاص المصابون بالقولون العصبى وخصوصا اذا كان مصاحب بالامساك. فكلا من حبوب الشيا و حبوب الكتان من المصادر الجيده للالياف بلاضافه الى احماض اوميجا 3 الدهنيه .ويمكن وضعها على السلطه او الشوفان او اضافتها الى السموزى ولكن يجب طحن بذور الكتان اولا قبل استخدامها.

ومن اجل الوحبات الخفيفه فان تلك الانواع التاليه من الحبوب مفيده ايضا وهى :

بذور اليقطين .وبذور عباد الشمس.

6. الطعام المخمر :

الطعام المخمر هو الطعام المصنع بطريقه تجعله يحتوى على سلاسل طبيعيه من البروبايوتك وهى تلك البكتريا المفيده. ويمكن اضافه بعض من الماكولات التاليه للنظام الغذائى الخاص :

المشروبات المخمره من الكافير و شاى الكومبوشا.

الخضراوات المخمره مثل مخلل الملفوف و الكيمتشى.

الزبادى بدون اضافه سكر.

7. مرق العظام :

منذ قرون عده و كان مرق العظام المصنوع من عظام اللحوم او الاسماك من الثوابت فى النظام الغذائى للانسان . وقد بدا المرق المصنوع فى المنزل فى التمتع ببعض الاهتمام وذلك بسبب النطريه التى تقول ان العناصر الغذائيه المتواجده فى المرق مفيده لصحه المعده وبطانه الامعاء. وعلى الرغم من قله الابحاث الا اننا لا يمكن ان ننكر فائده الحساء الدافئ لتهدئه اعراض القولون العصبى

8 . خضروات قليله الكربوهيدات قصيره السلسله (فودماب):

غالبا ما يميل الاشخاص المصابون بمتلازمه القولون العصبى بتجنب تناول الخضراوات بسبب انها تزيد من سوء اعراضهم .

ولكن الخضراوات مفيده جدا لصحه المعده وبالتالى فانها مفيده للقولون العصبى.

ويمكن البدا عن طريق زياده تناول الخضراوات التى تتسبب فى الغازات و الانتفاخ .

ومن ضمن تلك الخضراوات التى يمكن تناولها :

براعم الخيزران والفلفل وبروكلي والجزر والكرفس والذرة (نصف كوب) والباذنجان

والشمر وفاصوليا خضراء وبقدونس والجزر الأبيض والبطاطس والبصل الأخضر (الأجزاء الخضراء فقط) والقرع والبطاطا حلوةو الطماطم واللفتو كستناء الماء والكوسة.

9. الفواكهه قليله الكربوهيدرات قصيره السلسه :

مثل الخضراوات فان الفواكه تحتوى على العديد من العناصر الغذائيه المفيده لصحه المعده وبالتالى فانها تكون مفيده للقولون العصبى .ولكن هناك بعض الفواكهه التى قد تزيد من حاله القولون العصبى سوءا وبالتالى فانه يجب اختيار الفواكهه التى تحتوى على كربوهيدرات قصيره السلسله. وكذلك فلا يجب تناول كميه كبيره من الفواكهه مره واحده او خلال يوم واحد والا فانك قد تعيق من قدره الجسم على امتصاص السكر من الفواكهه بدون تخميرها ومن ضمن تلك الفواكه :

الافوكادوا والموز والتوت والكانتلوب والعنب والشمام والكيوى والليمون واللايم والبرتقال والزيتون واليوسفى والاناناس والفراوله.

متى يجب زياره الطبيب:

يجب زياره الطبيب اذا استمرت التغيرات فى حركه المعده او اعراض الاخرى للقولون العصبى. ومن ضمن العلامات الاكثر خطوره للقولون العصبى والتى قد تشير الى مشكلات مثل سرطان القولون:

-فقدان الوزن

- الاسهال فى الليل .

-نزيف المستقيم.

-نقص الحديد.

-القئ الغير مفسر.

-صعوبه فى البلع.

-الم مستمر والذى يلا يخف عن طريق اخراج الغازات او حركه المعده.

عوامل الخطر للاصابه بالقولون العصبى:

العديد من الاشخاص يصيبهم بعض اعراض القولون العصبى من وقت الى اخر ولكنك تكون اكثر عرضه للاصابه بالقولون العصبى اذا كنت :

صغير السن حيث ان القولون العصبى يصيب الافراد اقل من عمر خمسون عام.

النساء حيث ان القولون العصبى منتشر اكثر بين النساء .

اذا كان هناك تاريخ عائلى للاصابه بالقولون العصبى .

تعانى من مشكلات فى الصحه العقليه .

المصدر: وكالات