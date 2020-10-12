ممثلة لبنانية تثير موجة جدل واسعة بعد أن ظهرت عارية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)
أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان ، موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت بنشر صورة جريئة لها، ظهرت فيها وهي شبه عارية، وذلك من أجل نشر التوعية حول الأمراض النفسية.
ظهرت الفنانة سارة في الصورة التي قامت بنشرها على حسابها الشخصي على موقع “انستجرام”رصدتها “تركيا الآن”، وهي عارية ومستلقية على بطنها على الارض، وفي جانبها العديد من العقاقير الطبية المنثورة على الأرض.
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وعلقت سارة أبي كنعان على الصورة قائلة: “المثابرة تزرع الشعور بأن يكون لديك هدفاً في الحياة ومقاومة ضد المشاكل النفسية ويمكن أن تقلل من مستويات الكآبة والإحباط”.
وتابعت باللغة الإنجليزية:” تشير الأبحاث إلى أن الناس يمكنهم تحسين صحتهم النفسية من خلال رفع مستوياتهم في المقاومة والتفاؤل. لذا حين يصل الناس إلى أهدافهم الشخصية أو المهنية قد يشعرون بأن حياتهم أصبحت لها معنى ويتخلصون من هذه الأزمة.”
وختمت سارة أبي كنعان حديثها بالتذكير أنه “اليوم العالمي للصحة النفسية”.
وبعد أن نشرت الفنانة الصورة تعرضت لهجوم حاد من قبل جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة إطلالتها الفاضحة.
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Perseverance @saraabikanaanofficial Perseverance cultivates a sense of purposefulness: It can build resilience against mental health problems and it can reduce current levels of those problems. Research suggests that people can improve their mental health by raising or maintaining high levels of resilience and optimism. Aspiring toward personal and career goals can make people feel like their lives have meaning. #𝐳𝐨𝐨𝐦𝐢𝐧𝐭𝐨𝐲𝐨𝐮𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 #𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 #𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲2020 @ideatemediafactory @theinnerspaceme Art direction by @maria_maalouf Photography by @larazankoul With the collaboration of @bouchraconsultancy @ceeceekaram @healthyliciousbysara @ingridbawab @instakikagram @matteoelkhodr @maysars @mikepoladian @nouriflayhan @noursarieddine @pierrerabbat @humanagementme @tarekmoukaddem @youmnanaufal Photo Editor: @Elie_badr80 SFX: @elie.khater
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Perseverance @saraabikanaanofficial Perseverance cultivates a sense of purposefulness: It can build resilience against mental health problems and it can reduce current levels of those problems. Research suggests that people can improve their mental health by raising or maintaining high levels of resilience and optimism. Aspiring toward personal and career goals can make people feel like their lives have meaning. #𝐳𝐨𝐨𝐦𝐢𝐧𝐭𝐨𝐲𝐨𝐮𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 #𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 #𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲2020 @ideatemediafactory @theinnerspaceme Art direction by @maria_maalouf Photography by @larazankoul With the collaboration of @bouchraconsultancy @ceeceekaram @healthyliciousbysara @ingridbawab @instakikagram @matteoelkhodr @maysars @mikepoladian @nouriflayhan @noursarieddine @pierrerabbat @humanagementme @tarekmoukaddem @youmnanaufal Photo Editor: @Elie_badr80 SFX: @elie.khater
A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial) on Oct 10, 2020 at 6:07am PDT
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