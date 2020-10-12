ممثلة لبنانية تثير موجة جدل واسعة بعد أن ظهرت عارية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان ، موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت بنشر صورة جريئة لها، ظهرت فيها وهي شبه عارية، وذلك من أجل نشر التوعية حول الأمراض النفسية.

ظهرت الفنانة سارة في الصورة التي قامت بنشرها على حسابها الشخصي على موقع “انستجرام”رصدتها “تركيا الآن”، وهي عارية ومستلقية على بطنها على الارض، وفي جانبها العديد من العقاقير الطبية المنثورة على الأرض.

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وعلقت سارة أبي كنعان على الصورة قائلة: “المثابرة تزرع الشعور بأن يكون لديك هدفاً في الحياة ومقاومة ضد المشاكل النفسية ويمكن أن تقلل من مستويات الكآبة والإحباط”.

وتابعت باللغة الإنجليزية:” تشير الأبحاث إلى أن الناس يمكنهم تحسين صحتهم النفسية من خلال رفع مستوياتهم في المقاومة والتفاؤل. لذا حين يصل الناس إلى أهدافهم الشخصية أو المهنية قد يشعرون بأن حياتهم أصبحت لها معنى ويتخلصون من هذه الأزمة.”

وختمت سارة أبي كنعان حديثها بالتذكير أنه “اليوم العالمي للصحة النفسية”.

وبعد أن نشرت الفنانة الصورة تعرضت لهجوم حاد من قبل جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة إطلالتها الفاضحة.





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