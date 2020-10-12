سمية الخشاب تستعرض أردافها بالمايوه البرتقالي وتدوخ الجماهير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٤٥ صباحاً (دوت الخليج)

خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير ارتدت بها مايوه برتقالي اللون بحمالة واحدة حول الرقبة وارتدت من الأسفل كاش مايوه شفاف من ألوان الأسود، الأبيض، الأخضر، الأحمر والأصفر.

ووضعت الخشاب مكياج بسيط، كما صففت شعرها ملموماً للخلف من الأسود الساحر، وارتدت نظارة شمس سوداء اللون.

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يذكر أن الخشاب غائبة عن الأعمال الدرامية منذ فترة طويلة، حيث كان آخر عمل قدمته مسلسل "الحلال يكسب" مع بيومي فؤاد، وكان آخر أعمالها الغنائية كليب "عربية أنا"، الذي تم تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، في تعاون هو ‏الثاني بينهما بعد كليب "يا مسكين‎".





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