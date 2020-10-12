علاقة عاطفية تجمع ديمة قندلفت بممثل سوري شهير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

ينتظر جمهور مسلسل الهيبة الشهير إنطلاق عرضه في الأول من نوفمبر بحماس شديد خاصة بعد إطلاق العديد من المقاطع المقتطفة منه.

البرومو الرسمي الذي أطلقته شركة الإنتاج لمسلسل الهيبة “الرد” الصباح إخوان أثار جدلاً كبيراً بين المتابعين حول علاقة الحب الجديدة.

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ووفق ما تم رصده فقد ظهر في المقطع الفنانة السورية ديمة قندلفت مع شقيق جبل شيخ الجبل الفنان أويس مخللاتي بمشهد مثير.

حيث بدت علامات الحب ظاهرة على وجههما وهما يتأهبان لتبادل القبل، وسط تساؤلات حول القصة التي تجمعهم.

المتابعين تساؤلوا عما إذا كانت علاقة الحب في هذا الجزء ستنتقل من بطل العمل الفنان السوري تيم حسن إلى شقيقه صخر.

فيما قال آخرون أن العلاقة عائلية خاصة وأن ديمة قندلفت ستؤدي شخصية رانيا إبن خال جبل شيخ جبل التي ستكون ضده.

وسربت أخبار من أحد كتّاب العمل بأن رانيا ستكون شخصية مركبة وعميلة مزدوجة ضد جبل شيخ جبل.

كما سيشارك في العمل الفنان اللبناني عادل كرم والذي يؤدي رئيس عصابة مخـ.درات والممنوعات.

وسيظهر جبل شيخ جبل بقالب أخر أقرب إلى الليونة، وسط تغييرات كبيرة ستطرأ على شخصيتها في هذا الجزء.



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