تصريحات نارية لشمس الكويتة بشأن الرجل والتحرش بالمراة.. (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أطلقت النجمة شمس الكويتية، تصريحاتها النارية بشان الرجل أثناء استضافتها من خلال برنامج “قعدة رجالة” من تقديم قيس الشيخ نجيب، وخالد سليم، ونيقولا معوض.

أوضحت الفنانة أنها لم تجرب ابدا في إحدى المرات أن تفهم وجهة نظر الشخص المتحرش.

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وأوضحت شمس الكويتية أنها لم تجرب ذلك اطلاقا نظراً لان موقفها من المتحرش هي قضية أخلاقيات وشرف، متابعًة في الفيديو الذي دار بينها وبين نيقولا معوض أنها في احدى المرات تغزلت برجل وأنها لم تعتبر ذلك أزمة أو تقليل من شأنها.

وأردفت أنها على علاقة حب برجل حاليًا وتغزلت به، قائلًة له: “حاليًا تعرفت على شخص كتير معجبة بينه وعبرت له عن إعجابي بغزل قلت له الله إنت شكلك يجنن” متابعًة: “ليش لأ ما أغازلش رجل؟ّ

وفي مقطع آخر تم تداوله على منصات التواصل ظهرت فيه شمس في كواليس “قعدة رجالة” وتحدثت خلاله عن عقوبتها للرجل الخائن قائلًة: إنه في حال جاء لها جيش ووجدت إحدى صديقاتها تخونها لصالح اشخاص آخرين ستجعل جيشها يجلسون عليها.

كما وأوضحت في برنامج “قعدة رجالة” أن جيشها سيستخدم “الشبشب” أبو إصبع ليكون جزاء الخائنين، مضيفة أن هذا “الشبشب” مؤذ نفسيًا ووجعه أقوى من أشياء كثيرة “الأثر ما يروح” مردفًة: “هستسلم وأقول خلاص لما يجي فحل فيه خير يخليني أغير رأيي”.

كما ووصفت المرأة التي تعتبر المغازلة مجرد تحرش تعاني منلنقص.

مبينًة: “الست اللي تكون عندها ثقة بحالها وجميلة ومتزينة لنفسها وأغلب الستات بتكون متزينة لنفسها إحنا بنتابع الفاشون والموضة وبنتابع ديزاينر يعني أكيد الجمال حصري يبتدي من عندنا يعني يبتدي من الست”.

كما وتابعت:

“إذا عندها كل هالمواصفات وحد قالها إنتي ست جميلة إنتي قمر إيه النحلة اللي جابت العسل ده، بالعكس أنا يكون سعيدة جدًا ولا اعتبر هذا تحرش”، منوهًة بأن هناك فرق بين الغزل والتحرش.





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