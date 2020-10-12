جورجينا تضع ياسمين صبري في مأزق والجمهور يصف الأخيرة بالطعمية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

في إطلالة جديدة للفنانة ياسمين صبري، نشرت صورة لها على موقع انستجرام مستقلة يخت في عرض البحر، وكتبت البيت هو البحر.

وتباينت ردود المتابعين حول تلك الصورة، فيما تناول متابعون الصورة بسخرية، معلقين «لا تسوي نفسك جورجينا يا طعمية» في مقارنة بينها وبين عارضة الأزياء العالمية جورجيا صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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كما وتوالت التعليقات المقارنة بين النجمة المصرية وعارضة الأزياء وعلقت أكثر من متابع بـ «جورجينا تكسب».

السخرية لم تتوقف عند حد المقارنة بنجمة أخرى بل تعدت للحديث عن زوجها، وكتبت إحدى المعلقات «أفتكرت أنه اشترالك البحر» في إشارة لزوج الفنانة ياسمين صبري، رجل الأعمال احمد ابو هشيمة.

ورغم أن الصورة نشرت قبل أيام إلا أنها لا تزال تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل المنشور على 445 الف لايك، وأكثر من ألفي تعليق.





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