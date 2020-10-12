نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين صبري تفجر مفاجأة مدوية حول زواجها السري قبل أبو هشيمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، بصورة مسربة للفنانة ياسمين صبري من حفل زفافها على زوجها الأول، امتدادا للضجة المستمرة لقصة زواجها من رجل الاعمال المعروف أحمد أبو هشيمة، بعد أن تم الإعلان عن عقد قرانهما رسمياً مؤخراً.

وكشفت ياسمين في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن اسم زوجها الأول وهو "محمد"، وأنه طبيب يهوى ممارسة الرياضة، كما أوضحت بأنها تعرفت إليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، وأنه كان متزوجاً في الوقت ذاته ولديه أولاد، وأنه يكبرها بسنوات، كما كشفت أنها تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

من سرير المرض.. فيفي عبده ترتدي الحجاب وتعلن العودة الى الله الى والاعتذار (فيديو)

جورجينا تضع ياسمين صبري في مأزق والجمهور يصف الأخيرة بالطعمية

فيديو مسرّب من كواليس "باب الحارة 11" يثير غضب المتابعين.. (شاهد)

نقل الممثلة باميلا الكيك الى المستشفى بعد تعرضها لحادث سير.. (شاهد)

الكويت.. جثة مواطن تَطْفُوَ على سطح الماء تنشر الذعر بين المواطنين

إشتعال حرب جديدة بين محمد رمضان والفيشاوي.. وبشرى تدخل على الخط

شخص معجب يتلصص على صدر زوجة تامر حسني فكيف كانت ردة فعل الأخير ؟

تصريحات نارية لشمس الكويتة بشأن الرجل والتحرش بالمراة.. (شاهد)

بعد تسريبها.. شاهد صورة السلطانة حليمة الفاضحة التي صدمت عشاق مسلسل أرطغرل

علاقة عاطفية تجمع ديمة قندلفت بممثل سوري شهير

الخطوط السعودية تعلن عن مفاجأة سارة لعملائها وتكشف التفاصيل

سمية الخشاب تستعرض أردافها بالمايوه البرتقالي وتدوخ الجماهير

تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه بموعد عودته الى السعودية

ممثلة لبنانية تثير موجة جدل واسعة بعد أن ظهرت عارية

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وصرحت الفنانة ياسمين صبري وقت ذلك أنها وافقت على الارتباط به سراً، وسافرت إلى أمريكا، حيث تعيش والدتها، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وانفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح.

وعبرت ياسمين في حينها عن سعادتها مع زوجها، لكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً احتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام