5 عادات غير متوقعة تضعف مناعتك في الشتاء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً (دوت الخليج)

من الضروري تجنب أخطاء التغذية الشائعة التي نرتكبها جميعًا خلال موسم الشتاء، وذلك لأن العديد من أنواع الأمراض مثل البرد والسعال والإنفلونزا والحساسية تصل إلى ذروتها خلال الوقت.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تختلف متطلبات الجسم في فصل الشتاء ، وبالتالي ، يجب أن نحافظ على لياقتنا البدنية ونظامنا الغذائي للحفاظ على قوة جهاز المناعة لدينا والبقاء خاليًا من الأمراض خلال الموسم.

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إليك الأخطاء الغذائية الشائعة التي نرتكبها عادة خلال فصل الشتاء. من المهم تجنب هذه الأخطاء للحفاظ على لياقتك وصحتك ومناعتك.

1. عدم شرب كمية كافية من الماء تفقد أجسامنا الماء بشكل رئيسي من خلال العرق والتبول والهضم. في فصل الشتاء ، مع انخفاض الأنشطة البدنية ، يميل الناس إلى استهلاك كميات أقل من المياه. أيضا ، بسبب درجة الحرارة الباردة ، يقلل العطش. هذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويسبب مضاعفات مثل أمراض الكلى أو الإمساك أو عسر الهضم.

2. عدم ممارسة الرياضة يمكن أن ينخفض ​​معدل التمرين ومع ذلك ، يُنصح باتباع نظام التمرين بصرامة أو القيام بأشكال أخرى من الأنشطة البدنية مثل ركوب الدراجات أو المشي. تساعد التمارين على تعزيز المناعة وتبقيك نشيطًا لفترة أطول.

3. عدم تغطية اليدين والقدمين تقول إحدى الدراسات أن إبقاء اليدين والقدمين مغطاة في الشتاء أثناء وقت النوم يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم من خلال التأثير على درجة حرارة الجسم حتى مستويات معينة. من الجيد ارتداء الجوارب قبل النوم لأنها تساعد على إطالة وقت النوم وتقليل الاستيقاظ أثناء النوم.

4. أخذ حمام ساخن الاستحمام بالماء الساخن خلال فصل الشتاء له تأثير مهدئ على العقل والجسم. ومع ذلك ، فإن الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة يمكن أن يسبب التهاب الجلد وجفافه واحمراره.

5. الأكل بنهم أمر شائع خلال الشتاء . هذا لأنه خلال فصل الشتاء ، يحرق جسمنا المزيد من السعرات الحرارية لمحاربة البرد ، وفي هذه العملية ، يجعلنا نستهلك المزيد من تلك الشوكولاتة الساخنة والأطعمة المحملة بالسعرات الحرارية. تجنب هذه العادة ، وبدلًا من ذلك ، التزم بالفواكه أو الخضار الغنية بالألياف والتي ستمنحك الشبع وتجعلك ممتلئًا لفترة أطول.



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