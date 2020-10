بعد 6 سنوات من وفاته.. الفنان خالد صالح يفاجئ الجمهور بظهوره في حفل عقد قران نجله (صورة)

View this post on Instagram

صورة غالية اوي عليا، ربنا يسعدك و يطمنك علينا و يجعلك فخور بينا و منعم يا أبويا يا رب ذي ما احنا طول الوقت فخورين و انتمائنا ليك هو اكبر فخر و سعادة 🤍. تسلم أيدك يا مبدع علي ابداعك الي يفرح القلب @mgpexel شكراً يا محمد يا مبدع 🤍