نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد 6 سنوات من وفاته.. الفنان خالد صالح يفاجئ الجمهور بظهوره في حفل عقد قران نجله (صورة) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٥ مساءً (دوت الخليج )

تفاجئ جمهور الفنان أحمد خالد صالح ، بظهور والده الذي توفي قبل ست سنوات ، بجوار عروسه تماما.

وعبر العديد من متابعي العريس أحمد صالح ، على منصة إنستغرام، عن اندهاشهم من حضور والده الراحل حفل عقد قرانه بالفنانة هنادي مهنا، وذلك في تعليقات لهم على الصورة التي شاركهم بها نجل الفقيد الفنان خالد صالح، من حفل عقد قرانه، والتي ظهر فيها برفقة عروسه ووالده الراحل .

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وكان أحد أحد معجبي الفنان أحمد خالد صالح، قد قدم له هدية، وهي عبارة عن صورة التقطت له من عقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا ، الذي أقيم الأسبوع الماضي، وكانت المفاجأة هي وجود الفنان الراحل خالد صالح بجانب العروسين، حيث بدت الصورة للوهلة الأولى كأنها حقيقة، وهو ما دفع نجل الفنان للتأثر بشدة لفقدانه والده في مثل هذه المناسبة.

ونشر أحمد خالد صالح الصورة عبر إنستغرام، فظهر العريس على اليمين وعروسه في المنتصف بينما يقف الفنان الراحل جهة اليسار وهو يرتدي بدلة أنيقة .

وقال متابعون إن صورة الفنان الراحل التي ظهرت ضمن صورة العريس وعروسته، تعود إلى أحدى المهرجانات السينمائية .

وعلق أحمد ، على الصورة قائلا: "صورة غالية اوي عليا، ربنا يسعدك و يطمنك علينا ويجعلك فخور بينا ومنعم يا أبويا يا رب ذي ما احنا طول الوقت فخورين وانتمائنا ليك هو اكبر فخر وسعادة. تسلم أيدك يا مبدع على ابداعك الي يفرح القلب شكراً يا محمد يا مبدع".

واشتهر الراحل خالد صالح، بأداء الأدوار المركبة وأدوار الشر والجبروت، وله أكثر من 70 عملاً، منها 16 مسلسلا و32 فيلما، و5 مسرحيات، إلى جانب عدد من المسلسلات الإذاعية.

ولد الراحل في 23 يناير 1964، بمدينة القاهرة، وتوفي في 25 سبتمبر 2014، بمدينة أسوان.



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