الهواء يطاير فستان لجين عمران أمام مسبح (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٦ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للإعلامية السعودية لجين عمران، مع صديقة لها أمام مسبح، عرّضها لانتقادات لاذعة.

اللافت في الفيديو، كان تعرّض عمران لموقف محرج، حيث تسبب الهواء بتطاير فستانها وارتفاعه، لتبدأ بالضحك هي ومن معها، محاولة استدراك الأمر والإمساك به.

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وفور انتشار الفيديو انهالت التعليقات من الجمهور عليه، فالبعض سخر من الموقف الذي تعرضت له عمران، واصفين إياها بـ"مارلين مونرو العرب" نسبة إلى الصورة الشهيرة للفنانة العالمية الراحلة التي تظهر فيها، وهي تحاول إمساك فستانها.

وانتقد البعض ارتداء عمران لهذا الفستان، خاصة أنه قصير ولا يناسب عمرها على حد قولهم. ورأى آخرون أنه كان بإمكانها عدم نشر الفيديو، بدلًا من الظهور بهذا الشكل، فيما استفزت ضحكة عمران في الفيديو عددًا من المتابعين.

ولجين عمران، إعلامية سعودية، وهي شقيقة الفنانة أسيل عمران الكبرى، عملت في تقديم عدد من البرامج، ولعل أبرزها برنامج صباح الخير يا عرب على قناة "ام بي سي".

وتغيب الإعلامية عمران منذ فترة عن الشاشات، إلا أنها تنشط في مواقع السوشال ميديا بشكل كبير وخاصة تطبيق سناب شات، إذ تستعرض عبر حساباتها حياتها ومنزلها الفخم وكل ما تملكه، مما يعرضها باستمرار للهجوم.

وحرصت عمران طوال مسيرتها الفنية، -بالرغم من استعراضها لحياتها بشكل دائم- على إخفاء أبنائها عن الإعلام؛ حرصًا منها على خصوصيتهما، مؤكدة أن قرار الظهور يعود لهما، وأنها لا ترغب بالتأثير على حياتهما سلبًا.

وانتشرت منذ مدة شائعات عن زواج الإعلامية السعودية، من رجل أعمال إماراتي، إلا أن عمران حتى هذه اللحظة ومع مرور فترة طويلة على الشائعة، لم تعلق عليها سواء بالنفي أو التأكيد.



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