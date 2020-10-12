نشكركم على قرائتكم خبر شاهد : متسابقة في برنامج “تحدي العائلات” تصدم الشريان بما تفعله في المولات .. نذهب “للترقيم والمغازلة” على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - كشفت متسابقة في برنامج “تحدي العائلات” المذاع على قناة “MBC”، أنها تقوم بـ”الترقيم والمغازلة” في المولات بخلاف التسوق؛ وذلك ردًا على سؤال موجه لها من الإعلامي داود الشريان.

وسأل “الشريان” المتسابقة قائلًا لها: “غير التسوق.. إيش ممكن تسوي في المول؟”، لترد عليه قائلة: “الترقيم.. المغازلة”، فيما سارع “الشريان” بالرد عليها قائلًا: “إنتي ناوية توقفين البرنامج”.

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وأثار المقطع حالة من الجدل على موقع “تويتر” بسبب الجرأة في الإجابة من جانب المتسابقة المشاركة في البرنامج، فيما رأى آخرون أنها حرية شخصية.

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