محمد عطية يفاجئ الجمهور بصور جريئة مع إعلامية شهيرة معلنًا خطوبتهما.. شاهد من تكون؟

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عدن - نيرة ابو خليفة - فاجأ الفنان المصري محمد عطية، الجمهور بنشر صور بإطلالة جريئة مع إعلامية مصرية، معلنًا عن خطوبتهما.

واعلن نجم ستار أكاديمي والفنان المصري، إرتباطه بمقدمة البرامج ميرنا الهلباوي وذلك عبر نشره صوراً عديدة معها على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق كاتباً: لن أبدلّك بأي شيء في هذا العالم.

أما هي فنشرت صورة لهما على حسابها من حفل زفاف شريف منير حسن عضو في مجلس ادارة نادي الزمالك سابقاً وكتبت : في اليوم العالمي للصحة العقلية في العالم، أنت الدواء المثالي لقلي .. نعم الامر يحصل"

وسرعان ما انهالت التعليقات على الثنائي ورسائل التهاني المباركة لهما وتمنوا لهما السعادة.





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