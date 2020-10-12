مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’ ينفجر غضبًا: هذا الحاكم العربي حيوان ذليل.. شاهد من يكون؟ (الاسم)

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عدن - نيرة ابو خليفة - شن الإعلامي السوري، والمذيع في قناة الجزيرة، فيصل القاسم ، هجومًًا عنيفًا على رئيس النظام السوري بشار الأسد، واصفًا إياه بالحيوان الذليل.
وتوقع القاسم في تغريدة على حسابه في تويتر، أن بشار الأسد سيفوز في أي انتخابات ستحصل بعدما أحرق الشعب السوري بالحديد والنار، لإنه كلب لأعداء سوريا وهم ناخبوه الحقيقيون وليس الشعب السوري. حسب تعبيره.
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وجاء في التغريدة التي رصدها "بويمن": "تصوروا أن هذا الحيوان الذليل المسمى بشار الأسد سيفور بالانتخابات لو جرت في سوريا بعد كل ما فعله بالمعارضين والمؤيدين وبعد أن حرق معاقل حاضنته الشعبيةبالساحل.سيفوز لأنه كلب أعداء سوريا وهم أكبر ناخبيه،بينما لن يكون هناك صوت للسوريين في اختيار هذه الإمعةالمفروضةعليهم بالحديد والنار".
تصوروا أن هذا الحيوان الذليل المسمى بشار الأسد سيفور بالانتخابات لو جرت في سوريا بعد كل ما فعله بالمعارضين والمؤيدين وبعد أن حرق معاقل حاضنته الشعبيةبالساحل.سيفوز لأنه كلب أعداء سوريا وهم أكبر ناخبيه،بينما لن يكون هناك صوت للسوريين في اختيار هذه الإمعةالمفروضةعليهم بالحديد والنار
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