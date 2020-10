بصورة جريئة.. حفيدة عملاق شاشة السينما تستعيد ذكريات مهرجان الجونة

View this post on Instagram

#tb el gouna film festival last year wearing a beautiful dress from @nazazy stylist @maigalal makeup @miriamyoussrymakeup @lancomepopupegypt hair @alsagheersalons @nagla_mn2000 photographer @ahmedraafat4 #nahedelsebai #nahedelsebailovers #nahedelsebailovers💪❤