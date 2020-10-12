بصورة جريئة.. حفيدة عملاق شاشة السينما تستعيد ذكريات مهرجان الجونة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٦ مساءً (دوت الخليج )

أستعادت حفيدة عملاق شاشة السينما، فريد شوقي، الفنانة ناهد السباعي، ذكريات مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائى العام الماضي.

جاء ذلك من خلال نشر الفنانة ناهد، صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة وانيقة حازت إعجاب جمهورها.

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وعلقت السباعي على الصورة قائلة: "مهرجان الجونة السينمائي العام الماضى بفستان جميل".

ومؤخرًا نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة لشقيقها من داخل المستشفى، في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور، إنستجرام.

وكتبت السباعي تعليق ساخر على الصورة التي وضعت فيها شقيقها في مقارنة مع صورة لمحمد هنيدي في أحد أفلامه، والتي ظهر في مشهد من مشاهدها بوجه مهشم وملفوف: "حبيبي ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة على قدم انا خايفة وزعلانة وقلقانة قوي عليك على قدم انا مش عارفة ابطل ضحك على الصورة ديه سلامتك يا سباعي".

ناهد السباعي هي حفيدة عملاق شاشة السينما، الراحل فريد شوقي، والراحلة هدى سلطان، وهي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي.

شاركت ناهد في العديد من أفلام السينما منها أفلام: إكس لارج، والذي ظهرت فيه بشخصية فتاة تمارس سلوك غير متزن، بشكل كوميدي طريف، 678، احكي يا شهرزاد، ساعة ونصف، إلى جانب تقديمها لكثير من المسلسلات التليفزيونية منها مسلسلات السبع وصايا، سرايا عابدين، فرتيجو، الجامعة، الحارة، ومسلسل هبة رجل الغراب الذي قامت ببطولته في جزئه الثاني بدلاً من إيمي سمير غانم. وهو ما وضعهما في مقارنات جاء بعضها لصالح إيمي سمير غانم.

كما شاركت الفنانة السباعي في مسلسل النهاية، أحد المسلسلات الرمضانية لعام 2020، والذي كان آخر ما قدمته حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، ومسلسل النهاية هو عاشر تعاون بين يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء بعد أن قدما معاً مسلسلاته السابقة منها الصياد، المواطن إكس، اسم مؤقت، والعديد من المسلسلات الأخرى للشريف.



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