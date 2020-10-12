مي العيدان تشعل غضباً واسعاً بعد تدخلها بأزمة المقطع الإباحي (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٦ مساءً (دوت الخليج )

يبدو أن تدخل الإعلامية الكويتية مي العيدان في أزمة مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي ورطها في واقعة ليست طرفًا فيها مع متابعيها السعوديين.

حيث نشرت الإعلامية العيدان صورة للفنانة الشعيبي مع تعليق ،على خلفية احتجاز الأخيرة بسبب الفيديو الذي وصفه البعض بأنه إباحي، الذي نشرته عبر حسابها في "سناب شات" .

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وجاء تعليق العيدان عبر حسابها على "إنستغرام" تقول فيه: "الله يفك عوقج ويرجعج لاعيالج وتتعلمين مرة ثانية لا تدخلين أشياء أكبر منج منها السياسة والسعودية خط توقفين عنده".

لكن تعليق العيدان لم يرق للمغردين السعوديين الذين شنوا هجومًا عليها وبادر البعض بسؤالها ما دخل المملكة في القضية، حيث أن الحبس على خلفية الفيديو الخادش ولا علاقة للسعودية بالأمر.

فقالت لها إحدى المتابعات مندهشة: "شو دخل السعودية"، فيما صحح لها آخر المعلومة وقال: "قضيتها مو السعودية بل الفيديو المخل الذي نشرته على حسابها بسناب شات".

وردت عليها أخرى بقولها: "الحبس لأنها منزلة فيديو بالغلط شو دخل السعودية؟ مشيرة إلى أنها محبوسة بالكويت وليس السعودية".

فيما تساءل البعض عن نية العيدان في التفاعل مع أزمة الشعيبي وتساءل هل هذا دعاء أم شماتة، ورد آخر بقوله ما حد فينا معصوم من الخطأ.

وواجهت الشعيبي في الأيام الأخيرة أزمة مع المغردين السعوديين، بسبب اتهامها بالإساءة للمملكة، على خلفية صورة نشرتها لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أثناء مشاركة الأخير في مراسم تشييع جثمان الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيدة في تعليق عليها ، بالعلاقات الأخوية بين البلدين ، وبأمير قطر.

وتسببت الصورة في موجة غضب بين المغردين السعوديين، معللين ذلك باعتقادهم أن الصورة تظهر قطر في موضع حق والسعودية في موضع باطل في الخلاف الخليجي الحالي بين الطرفين.

ودشن المغردون السعوديون وسم "هيا الشعيبي تسيء للسعودية"، لمهاجمة الفنانة الكويتية، لكن أزمتها الأخيرة بسبب مقطع الفيديو الخادش.

وأصدرت النيابة العامة في الكويت، السبت، قرارا باحتجاز الفنانة هيا الشعيبي، وذلك بسبب فيديو نشرته على تطبيق سناب شات، وأثار ضجة كبيرة لأنه تضمن حركات جنسية.

من جهتها نفت الفنانة الكويتية، علاقتها بهذا الفيديو، مشيرة إلى أن حسابها تم اختراقه وهناك من نشره، فيما لم يقتنع كثير من المتابعين بكلامها هذا، مشيرين إلى أن حسابها موثّق ولا يمكن اختراقه أو سرقته.



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