نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد إتهامها بـ"خاطفة الرجالة".. بدور البراهيم غاضبة : زوجتوني وأنا عدتي ما أنتهت (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٢ مساءً (دوت الخليج )

هاجمت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم متابعين وجهوا لها انتقادات على خلفية الفيديو الذي نشرته بإحدى الفنادق وتداول بشكل كبير تحت مسمى "عرس بدور" ليصفوها بـ"خاطفة الرجالة" وهو ما أغضبها بشدة.

وقالت بدور في فيديو نشرته عبر تطبيق سناب شات: "استحوا على وجوهكم زوجوتني وأنا عدتي ما انتهت.. شو ما حدا يلبس فستان أبيض ومش أبيض ده أوف وايت إلا ويكون عروس.. هيون الغماسي لما اتزوجت قالت أنا تزوجت .. وأنا لما تزوجت كتبت.. ولما اتطلقت قولتلكم يعني ليش كل الحقد والهجوم".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

مجدداً.. رانيا يوسف تشعل منصة إنستغرام بإطلالة إغراء جريئة.. والجمهور: خلي الشباب ينبسط

أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف حيال تخمة المعروض في الأسواق

مي العيدان تشعل غضباً واسعاً بعد تدخلها بأزمة المقطع الإباحي (شاهد)

بصورة جريئة.. حفيدة عملاق شاشة السينما تستعيد ذكريات مهرجان الجونة

الهواء يطاير فستان لجين عمران أمام مسبح (شاهد)

بعد 6 سنوات من وفاته.. الفنان خالد صالح يفاجئ الجمهور بظهوره في حفل عقد قران نجله (صورة)

ياسمين صبري تفجر مفاجأة مدوية حول زواجها السري قبل أبو هشيمة

من سرير المرض.. فيفي عبده ترتدي الحجاب وتعلن العودة الى الله الى والاعتذار (فيديو)

جورجينا تضع ياسمين صبري في مأزق والجمهور يصف الأخيرة بالطعمية

فيديو مسرّب من كواليس "باب الحارة 11" يثير غضب المتابعين.. (شاهد)

نقل الممثلة باميلا الكيك الى المستشفى بعد تعرضها لحادث سير.. (شاهد)

الكويت.. جثة مواطن تَطْفُوَ على سطح الماء تنشر الذعر بين المواطنين

إشتعال حرب جديدة بين محمد رمضان والفيشاوي.. وبشرى تدخل على الخط

شخص معجب يتلصص على صدر زوجة تامر حسني فكيف كانت ردة فعل الأخير ؟

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وأضافت: "حرام أعمل حفلة وأفرح مع أهلي.. كلكم تعرفون أنها حفلة كانت لنجاحي.. وإذا انخطبت وتزوجت شو دخلكم انتم.. هذا شرع الله.. ما عملت شيء غلط.. بعد طلاقي الأول قعدت 4 سنين.. ولما اطلقت من أبو عيالي قعدت 3 سنين ونص.. لكن تجيني تعليقات والله بدور خلصت ع الرجال والله بدور خطفت الرجال".

وأكملت: "جعلك تعنسين وما تشمي ريحة الرجال.. يا كل اللي هاجمتني جعلك تعنسين وما تلاقين رجال يتزوجك.. من يوم زفافي وكل شيء باظ أخي وشقيقي سنابه اتهكر وأنا انستغرامي اتهكر.. ما وراكم شيء سوى تتكلمون ع الناس.. عيب ارتقوا والله فشلتونا .. كدا مشاهير السعودية تشوهونهم كده وتويتر هاد ياللي يلم الذباب كفاية ".

ويأتي تعليق بدور بعد تداول مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" وهي ترتدي فستان أوف وايت بقاعة حفلات زفاف كانت مزينة بأفخم وأغلى الورود، بالإضافة إلى الحلوى التي حملت اسمها "بدور"، ما جعل رواد التواصل الاجتماعي يرجحون أنها خطوبة، حيث دشنوا هاشتاغ #خطوبه بدور البراهيم سرعان ما وصل إلى قائمة التريند.

وأظهر الفيديو مشاركة الفنانة السعودية العنود والفنان سلطان في إحياء الحفل، كما ظهر جناح العروسين، لتنهال عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها السعادة والتوفيق، في حين طالبها البعض بالكشف عن هوية العريس.

ومما زاد حدة الهجوم أن ما وصفه الجمهور بخطوبة بدور البراهيم جاءت رغم تأكيدها أنها لا تتمنى خوض التجربة؛ لأنها لا تحب الحياة المنغلقة التي كانت مفروضة عليها من قبل زوجها خاصة وأن هذا سبب طلاقها.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام