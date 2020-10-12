نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مجدداً.. رانيا يوسف تشعل منصة إنستغرام بإطلالة إغراء جريئة.. والجمهور: خلي الشباب ينبسط على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٠ مساءً (دوت الخليج )

أشعلت الفنانة رانيا يوسف، منصة تداول الصور والفيديوهات " إنستغرام" ، مجددًا بصورة إغراء جريئة وجديدة.

وظهرت الفنانة يوسف في اطلالتها الجديدة التي نشرتها اليوم على حسابها في " إنستغرام"، بفستان أبيض سواريه قصير وضيق .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بعد إتهامها بـ"خاطفة الرجالة".. بدور البراهيم غاضبة : زوجتوني وأنا عدتي ما أنتهت (فيديو)

أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف حيال تخمة المعروض في الأسواق

مي العيدان تشعل غضباً واسعاً بعد تدخلها بأزمة المقطع الإباحي (شاهد)

بصورة جريئة.. حفيدة عملاق شاشة السينما تستعيد ذكريات مهرجان الجونة

الهواء يطاير فستان لجين عمران أمام مسبح (شاهد)

بعد 6 سنوات من وفاته.. الفنان خالد صالح يفاجئ الجمهور بظهوره في حفل عقد قران نجله (صورة)

ياسمين صبري تفجر مفاجأة مدوية حول زواجها السري قبل أبو هشيمة

من سرير المرض.. فيفي عبده ترتدي الحجاب وتعلن العودة الى الله الى والاعتذار (فيديو)

جورجينا تضع ياسمين صبري في مأزق والجمهور يصف الأخيرة بالطعمية

فيديو مسرّب من كواليس "باب الحارة 11" يثير غضب المتابعين.. (شاهد)

نقل الممثلة باميلا الكيك الى المستشفى بعد تعرضها لحادث سير.. (شاهد)

الكويت.. جثة مواطن تَطْفُوَ على سطح الماء تنشر الذعر بين المواطنين

إشتعال حرب جديدة بين محمد رمضان والفيشاوي.. وبشرى تدخل على الخط

شخص معجب يتلصص على صدر زوجة تامر حسني فكيف كانت ردة فعل الأخير ؟

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وحضيت هذه الإطلالة على الكثير من التعليقات، التي بدت قلة منها ساخرة وقاسية نوعاً ما ، والسواد الأعظم منها بدت مغمورة بكلمات إطراء واعجاب، وعبر اصحابها عن سعادتهم باستمرار تواصل الفنانة المصرية، مع جمهورها ومتابعيها.

وقالوا " طيب ما تجيبي شعرك للخلف خلي الشباب ينبسط ، دائما منورة الدنيا ، قمر فنانتنا الجميلة، نتمنى ما تغيب إطلالاتك الجميلة عنا".

https://www.instagram.com/p/CGPUFzEpq1p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGPUFzEpq1p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGPUFzEpq1p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Oct 12, 2020 at 2:58am PDT

يأتي ذلك بعد نشر الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، صورة إغراء جريئة أثارت جدلا واسعا بين جمهورها .

وظهرت رانيا يوسف بفستان قصير ملتصق بجسدها ، وتسريحة ملفتة لشعرها الأسود الطويل على كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية بديعة تفيض جمالاً ورقة وانوثة.

وارتدت النجمة المصرية نظارة سوداء لإطلالتها تلك الاستعراضية للأرداف والمفاتن .

واعتبر متابعون هذا الظهور تحد جديد لمنتقدي إطلالاتها الجريئة السابقة وقالوا أنها تجاوزت حد الجراءة بعرضها اجزاء حساسة من جسدها الملتصق بفستانها الضيق والناعم .

وكتب متابعون : "كنت بتخلي هذه الأشياء إلى بعد صلاة الجمعة" ، زي القمر ، يخرب بيت جمال أمك ، ايه الجمال والأناقة ، طب خلي الحاجات دي بعد صلاة الجمعة طيب يا شيخة حرام عليك، خلفية حضارية ، على الصبح كده يا رانيا". وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في أوقات سابقة وفي مرات عديدة، حالات من الجدل تسببت بها الفنانة رانيا، جراء ارتدائها ملابس فاضح، والتي كانت تكشف عن معظم أجزاءً جسدها.

وتستعد رانيا يوسف لعرض الجزء الثانى من مسلسل " الآنسة فرح" بمشاركة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وعدد من الوجوه الشابة، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Jane the virgin وحقّق موسمه الأوّل الذي عرض على منصة شاهد وقناة MBC4 نجاحاً كبيراً، كما تستعد لبدء تصوير مشاهدها فى مسلسل شارع 9.

يذكر أن اخر عمل للفنانة رانيا يوسف ، هو تأديتها دور راقصة ترتبط بعلاقة مع "فتحي ابليس" وذلك خلال عرض الجزء الثاني من مسلسل مملكة إبليس ، في اغسطس الماضي.

وتوقفت يوسف عند بدايات شخصية حنية كراقصة وارتباطها بفتحي إبليس، موضحة في تصريحات صحفية : "نعود بالزمن عشرين عامًا في الموسم الثاني، ونتعرف إلى خلفية كل شخصية وكيفية لقاء حنية بكل منهم".

وفيما تشير رانيا يوسف إلى أنها تقف أمام كاميرا المخرج أحمد خالد موسى لأول مرة في التلفزيون، تعرب عن أملها وتوقعها في آن معًا بـ"أن يجد الموسم الثاني صدى موازيًا لما حققة الأول، بل ويتفوق عليه أيضًا".

وعرض المسلسل على منصة شاهد بشكل حصري، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام