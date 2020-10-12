نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خيال واسع.. "فيسبوك" يحجب إعلانات عن بصل لمنظره "الجنسي الصريح" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٢ مساءً (دوت الخليج)

أثارت صورة لبصل يابس في إعلان لمزرعة صغيرة في سانت جونز بكندا، استياء المشرفين على "فيسبوك".

وبدا لهؤلاء المشرفين، أن البصل من نوع "فالا –فالا"، يتمتع بشكل مثير جنسيا إلى حد كبير.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ونقلت محطة تلفزيون "سي بي إس"، عن مدير المؤسسة جاكسون ماكلين قوله، إن هذا كان سبب إشعار حظر الإعلان. وذكر المدير أنه في تلك اللحظة، اعتبر الأمر مضحكا.

وأضاف: "يجب أن يكون لدى المرء خيالا واسعا جدا لكي يعثر على شيء مثير جنسيا في صورة البصل".

من جانبها أعلنت شركة "فيسبوك"، أن هذه الشبكة الاجتماعية، تستخدم خوارزميات آلية لتحديد المحتوى الجنسي الصريح.

وقال مصدر في الشركة: "نحن نستخدم تكنولوجيا آلية لإخفاء الصور العارية من تطبيقاتنا. لكن في بعض الأحيان لا تستطيع هذه التقنيات التمييز بين البصلة و...".

وأشار المصدر، إلى أن الشركة أعادت بث الدعاية بعد التواصل مع المزرعة الكندية.

بدوره، أشار ماكلين، إلى أن هذا الحادث رفع من مبيعات الشركة. فخلال الأيام القليلة الماضية، باعت المزرعة من البصل أكثر مما باعته في السنوات الخمس الماضية.



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