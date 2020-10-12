ظهور مفاجئ لحسين فهمي وسمير صبري في منزل إلهام شاهين برفقة يسرا وهالة صدقي (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٩ مساءً (دوت الخليج )

تفاجئ الجمهور بظهور نجوم الفن، حسين فهمي وسمير صبري ويسرا وهالة صدقي ولبلبة وبوسي وآخرين مجتمعين لأول مرة منذ سنوات طويلة في منزل النجمة إلهام شاهين.

جاء ذلك بعد نشر إلهام شاهين قبل قليل ، صورة لها بصحبة هؤلاء النجوم ، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

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وظهرت شاهين في الصورة بصحبة حسين فهمي ولبلبة ويسرا وبوسي وسمير صبري وهالة صدقي وعدد كبير من الفنانين.

وعلقت إلهام على الصورة قائلة: " أحلى صحبة .. مع أعز وأجمل الأصدقاء والصديقات الحقيقيين .. عشرة العمر الحلوة .. ربنا يديمها ويخلينا لبعض يارب".

ولقيت إطلالة النجوم المصريين تفاعلاً كبيرًا من قبل متابعي النجمة إلهام شاهين، وامطروها بتعليقات غزيرة، معبرة عن حبهم لنجوم الفن وتمنياتهم لهم بطول العمر والتوفيق والسعادة.

واحتفلت مؤخراً الفنانة القديرة إلهام شاهين، بزفاف شقيقها الفنان أمير شاهين، في إحدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل وسط القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، منهم، محمد منير وهاني رمزي وهالة صدقي وعمرو دياب وليلي علوي ولبلبة ووفاء عامر ورانيا يوسف وهاني شاكر .

ويبلغ الفنان أمير شاهين من العمر 43 عامًا بينما تبلغ عروسه منة جاب الله 31 عاما وهي خريجة المعهد العالي للسينما وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي.



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