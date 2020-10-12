الفنانة درة تستعرض مفاتنها وجمالها من وسط البحر (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٩ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة درة، جلسة تصوير جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، وهي على يخت وسط البحر.

وارتدت درة ، لإطلالتها الجديدة، سروالاً ضيقاً لون أبيض وقميص كاجوال باللون الأبيض ، وقامت بحركات إغراء جريئة نالت إعجاب متابعيها.

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وعلقت الفنانة درة على اطلالتها بالقول : "صباح الخير يا دنيا" ، وحصدت تلك الإطلالة على أكثر من 100 ألف إعجاب في أقل من 3 ساعات من نشرها، بالإضافة إلى مئات التعليقات.

وكشفت الفنانة التونسية المقيمة في مصر، مؤخراً حقيقة الأنباء التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ارتباطها برجل أعمال مصري.

وقالت الفنانة درة إن "كل هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة". داعية إلى عدم التدخل في حياتها الشخصية .

واشارت إلى أنه في حال ارتباطها ستعلن هذا الإرتباط بنفسها.

شاركت درة مؤخرا فى الجزء الثانى من مسلسل الحرملك، ومن المقرر أن يعرض الجزء الثالث منه فى 2021. وعرض لها مؤخرا فيلم فى يوم وليلة ، مع الفنان خالد النبوى، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة" عرض في حفل افتتاح الدورة الأخيرة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، كما تم اختياره للمشاركة في حفل ختام مهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد.



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