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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قررت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الإثنين، وقف حكم حبس النائب السابق والمحامي ناصر الدويلة وإخلاء سبيله لحين الفصل في قضية الإساءة إلى الإمارات.

وقضت محكمة الاستئناف، في يوليو الماضي، بحبس الدويلة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار (6,600 دولار)، في قضية الإساءة إلى الإمارات.

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هل تذكرون النائب الكويتي السابق “ناصر الدويلة” المسجون بتهمة الإساءة للإمارات؟؟.. شاهدوا المفاجأة ماذا حدث له اليوم

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وتم استدعاء المحامي الكويتي من قبل النيابة العامة للتحقيق معه في 2019؛ بتهمة إساءته للإمارات، بناء على شكوى الأخيرة ضده؛ بسبب تغريدات سابقة له، وُصفت بالمسيئة، وتم الإفراج عنه آنذاك بكفالة مالية.

ويعود أصل التغريدات التي تم بناء عليها تقديم شكوى ضد الدويلة، إلى عام 2014، حيث قال وقتها إن ”تغريدته جاءت ردا على مغرد إماراتي سخر من الشعب الكويتي ورموزه، دون أن يذكر اسمه“.

المصدر: وسائل إعلام كويتية وسعودية