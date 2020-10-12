نشكركم على قرائتكم خبر هل تذكرون الإعلامية ‘‘وفاء الكيلاني’’ ؟؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم بعد غياب طويل (صور + فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - شوقت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني متابعيها عبر موقع إنستغرام بعد ان قامت بنشر مقطع فيديو ترويجي للحلقة الأولى من برنامجها “السيرة” التي تعود من خلاله إلى الحياة الاعلامية بعد غياب طويل.

وكشف مقطع الفيديو عن إطلالتها حيث اختارت الاعلامية جمبسوت باللون الذهبي. بينما اعتمدت في تسريحة شعر بسيطة برفعه للخلف بشكل كامل، وتغزل المتابعين بإطلالتها.

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ووفق المقطع أن ضيف الحلقة الأولى هو الفنان أحمد السقا، ومن المقرر أن تقوم الكيلاني بمناقشة معه العديد من الموضوعات. والظاهر أن فكرة برنامجها تدور حول سيرة الفنان وما يقدمه في مسيرته الفنية.

ويبدأ عرض البرنامج اليوم الساعة الحادي عشر بتوقيت القاهرة على قناة dmc المصرية، والساعة الحادي عشر مساءً بتوقيت الإمارات على تلفزيون أبو ظبي.

بينما تأتي عودة الاعلامية وفاء الكيلاني للتلفزيون مع اقتراب عودة زوجها الفنان تيم حسن من خلال مسلسل الهيبة الجزء الرابع الذي سيحمل اسم الرد.

لكن الإعلامية قليلة الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي مثل زوجها تيم حسن. وأن أخر منشور لها عبر موقع انستغرام كان بشهر أغسطس الماضي عند نشرت صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال.

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