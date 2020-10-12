نشكركم على قرائتكم خبر البيت الأبيض يمنح ‘‘بن سلمان’’ الضوء الأخضر لتصفية أخطر المعارضين (الاسم + فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، جون برينان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر ومسؤولي البيت الأبيض سمحوا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بارتكاب الجريمة المروعة بحق الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال برينان، خلال مقابلة مع مذيعة شبكة سي إن إن الأمريكية كريستينا أمانبور، إن “علاقة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية علاقة مهمة ويجب مواصلتها، بسبب المصالح الأمريكية الاستراتيجية والطاقة وغيرها من المسائل. ولكن على قدر أهمية هذه العلاقة فإن علينا محاسبة السعوديين وغيرهم على أي نوع من الفظائع التي ترتكب في حقوق الإنسان… لكن مع الأسف فقد منح دونالد ترامب وجاريد كوشنر والبيت الأبيض ولي العهد محمد بن سلمان تصريحا بهذا القتل المروع وتقطيع أوصال جمال خاشقجي”.

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وأضاف برينان أنه على الرغم من بعض الإصلاحات التي قام بها بن سلمان إلا أنه حاكم متسلط قام بقتل وتعذيب الكثير من السعوديين بمن فيهم الناشطات، وهو أمر للأسف تجاهله دونالد ترامب.. وعند سؤاله (ترامب): لماذا؟ بكل بساطة أجاب: المال”.

وتابع برينان قائلا “دونالد ترامب يرى الحياة والعالم من خلال المال”.

وفي رده على سؤال حول مدى تصديق ترامب لما وصلت إليه المخابرات الأمريكية بمسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي، أجاب مسؤول السي آي إيه السابق “بالتأكيد، وبحكم أنني عشت في السعودية خمس سنوات، فإن جريمة كهذه لا يمكن أن تحدث دون أن يتم التصريح بها من أعلى السلطات. ولا أعتقد أنه من الممكن أن يُقدم الملك سلمان على فعل كهذا مطلقا، لكن نجله ولي العهد يسيطر على أجهزة الأمن والمخابرات، وهذا ما يعرفه جيدا دونالد ترامب ويواصل السماح لهؤلاء الحكام المتسلطين بفعل أشياء مروعة، وهو لا يقبل هذه التصرفات وحسب بل يشجعها من خلال كلماته وأفعاله”.