نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سيروم طبيعي للتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٤ مساءً (دوت الخليج)

عيناك هما سر جمالك وجاذبيتك، لذا عليك الاعتناء بهما على الدوام، وذلك للحفاظ على سحرهما وعلى طلة شبابية وجذابة.

لك، بدلاً من البحث عن كريمات متعددة لمعالجة الهالات السوداء والتجاعيد حول منطقة العينين، سنعرّفك على سيروم طبيعي ذات فعالية مذهلة، فسارعي الى تحضيره في المنزل والاستفادة من فوائده المذهلة في التخلص من تلك الهالات وتجاعيد العينين.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

شاهد.. جمال زوجة وابنة أمير كرارة الخارق يشعل مواقع التواصل

زوجة معتصم النهار ترقص بفستان قصير ومكشوف الصدر وسط مجموعة من النجوم (فيديو وصور)

قرار جديد بشأن هيا الشعيبي وقضية المقطع "الإباحي" (شاهد)

علماء يحلون لغزا حاسما يحيط بعناصر الأرض النادرة

ديمة الجندي تحتفل بزفاف شقيقتها بعد إطلاقها هذا الوصف على عريس الأخيرة (صور)

الفنانة درة تستعرض مفاتنها وجمالها من وسط البحر (صور)

ظهور مفاجئ لحسين فهمي وسمير صبري في منزل إلهام شاهين برفقة يسرا وهالة صدقي (شاهد)

مجدداً.. رانيا يوسف تشعل منصة إنستغرام بإطلالة إغراء جريئة.. والجمهور: خلي الشباب ينبسط

بعد إتهامها بـ"خاطفة الرجالة".. بدور البراهيم غاضبة : زوجتوني وأنا عدتي ما أنتهت (فيديو)

5 عادات غير متوقعة تضعف مناعتك في الشتاء

مي العيدان تشعل غضباً واسعاً بعد تدخلها بأزمة المقطع الإباحي (شاهد)

بصورة جريئة.. حفيدة عملاق شاشة السينما تستعيد ذكريات مهرجان الجونة

الهواء يطاير فستان لجين عمران أمام مسبح (شاهد)

مشروب شائع قد یساعد في إطالة العمر... تعرف علیه

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

مكونات السيروم نصف ملعقة صغيرة من زيت الكافور. كبسولة من الفيتامين E. ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. كيفية تحضيره واستعماله

اخلطي كلاً من زيت الكافور وزيت جوز الهند في شكل جيد. من ثم، أضيفي إليهما كبسولة الفيتامين E، وحرّكي الخليط الى أن يصبح سيروم متجانساً. وقبل الخلود الى النوم، واظبي يومياً على تدليك منطقة حول العينين بالقليل من هذا السيروم، واتركيه حتى صباح اليوم التالي. بعدها، اشطفي وجهك بالماء البارد.

فوائده يساهم في تعزيز الكولاجين في البشرة. يعمل على تجديد خلايا البشرة. يرطب البشرة في الأعماق ويعيد إليها النضارة. يساعد على محاربة التجاعيد والتخلص من الهالات السوداء. ينظف البشرة ويعمل على تفتيح لونها.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام