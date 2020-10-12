مشروب شائع قد یساعد في إطالة العمر... تعرف علیه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٢ مساءً (دوت الخليج)

یعتبر مشروباً دافئاً شائعاً وغنیاً بمضادات الأكسدة،وھو مثالي للأشھر الباردة، وثبت أنھ یزید من متوسط العمر المتوقع، وفقاً لصحیفة «إكسبرس».

ونشر الباحثون في مجلة «نیو إنغلاند» الطبیة، العلاقة بین شرب نوع معین من المشروبات مع معدل الوفیات. وقاموا بتحلیل بیانات تخص 229 ألف و119 رجلاً و173 ألف و141 امرأة في المعاھد الوطنیة للصحة - دراسة النظام الغذائي.

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وأولئك الذین شملتھم البیانات تتراوح أعمارھم بین 50 إلى 71 سنة. كما تم استبعاد المشاركین المصابین بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغیة من النتائج. وبالنسبة لأولئك الذین شملھم تحلیل الدراسة، تم تقییم استھلاكھم للقھوة. ولاحظ الباحثون وجود «علاقة عكسیة مھمة بین استھلاك القھوة والوفاة».

ومن المعروف أن القھوة «واحدة من أكثر المشروبات استھلاكاً على نطاق واسع في جمیع أنحاء العالم»، بحسب التقریر. وأضاف فریق البحث أن القھوة ملیئة «بالمركبات النشطة بیولوجیاً»، والتي ثبت أنھا تقلل من «المؤشرات الحیویة للالتھابات».

ومن المثیر للاھتمام أن «شاربي القھوة، وخاصة النساء، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري». وتم تسلیط الضوء على فكرة أن تناول نحو أربعة أكواب من القھوة في الیوم ساھم في تخفیض خطر الموت المبكر لدى الرجال بنسبة 12 في المائة.

بالنسبة للنساء، كانت ھذه النتیجة أكثر وضوحاً، مع انخفاض خطر الموت المبكر بنسبة 16 في المائة. كما أظھر التقریر أنه حتى الاستھلاك المعتدل للقھوة - على وجه التحدید، فنجان واحد یومیاً - ارتبط بانخفاض یصل إلى ستة في المائة في حالات الوفاة المبكرة.

وكان شاربو القھوة أقل عرضة للوفاة من الالتھابات والإصابات وأمراض الجھاز التنفسي والسكري والسكتة الدماغیة وأمراض القلب. وتدعم كلیة ھارفارد للصحة العامة الفرضیة القائلة إن القھوة یمكن أن تزید متوسط العمر المتوقع.



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