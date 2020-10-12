ديمة الجندي تحتفل بزفاف شقيقتها بعد إطلاقها هذا الوصف على عريس الأخيرة (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٥٦ مساءً (دوت الخليج )
نشرت الفنانة السورية ديمة الجندي مجموعة صور عبر حسابها على إنستغرام من حفل زفاف شقيقتها "يارا"، ناقلة أجواء الاحتفال، ومتمنية لشقيقتها وعريسها السعادة في حياتهما المشتركة.
و"يارا" هي أصغر شقيقات الفنانة السورية التي تكبر شقيقاتها الثلاث وهن "لانا، وداليا، ويارا".
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وكانت ديمة قد وصفت عريس شقيقتها "أحمد جمعة" في تهنئتها لهما بحفل خطوبتهما في حزيران- يونيو الفائت بأنه الأخ والصهر الجديد وزينة شباب الأردن.
وعقب نشر ديمة الصور، سارع زملائها وزميلاتها والعديد من متابعيها بتهنئتها بزفاف شقيقتها ومنهم النجوم: شكران مرتجى، باسم ياخور وزوجته الكاتبة رنا الحريري، طوني عيسى.
A post shared by Dima Aljundi (@dima.aljundi) on Oct 10, 2020 at 5:45am PDT
وارتدت الفنانة السورية فستاناً قريبا من اللون الأورانج، ناعماً وقصيراً أشاد الجمهور عبر تعليقاتهم بخياراتها في انتقاء إطلالات مناسبة وأنيقة تضفي عليها جمالا خاصا، واختارت تصميم مكياج لافت اضفى لها المزيد من الجمال .
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