قرار جديد بشأن هيا الشعيبي وقضية المقطع "الإباحي" (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١١ مساءً (دوت الخليج )

أصدرت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم قرارا جديدا بشأن الفنانة هيا الشعيبي ومقطع الفيديو الذي وصفه البعض بأنه إباحي.

وقال مصدر مطلع إن النيابة العامة أطلقت سراح هيا الشعيبي، عقب التحقيق معها اليوم الإثنين بشأن مقطع الفيديو الذي تم بثّه عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" وتسبب في استدعائها للتحقيق.

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وأورد خبر الإفراج عنها حساب "المجلس" المعني بشؤون القضايا والأحكام الكويتية عبر تغريدة له في موقع تويتر دون أن يسمي الفنانة الكويتية المقصودة، ولكنه وصفها بالكوميدية الأمر الذي جعل المتابعين يؤكدون عبر تعليقاتهم أن هيا الشعيبي هي المقصودة.

وأكد الحساب أن النيابة أمرت في قرار الإفراج عن هيا الشعيبي مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار، حيث دوّن في التغريدة: "النيابة العامة تُخلي سبيل فنانة كوميدية بكفالة 2000 دينار في قضية نشر فيديو مخالف للآداب العامة في سناب شات".

وتفاعل المتابعون مع التغريدة، خاصة وأن تلك القضية تحظى بمتابعة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي.

وتطرق مغردون للحديث عن مقاطعة السعوديين متابعة مشاهير الكويت، مطلقين تغريدة ساخرة أيضًا حول كون هيا الشعيبي فنانة كوميدية، بينما تطرق آخرون للتعاطف معها بأنه ربما يكون بالفعل تم تهكير حسابها حسبما قالت في التحقيقات وردّ عليهم البعض بأنها اعترفت بأنها كانت ترسله لصديقات لها وتم تحميله بالخطأ على العام.

وكان نجم مواقع التواصل الاجتماعي "شاهين" قد كشف تفاصيل التحقيقات قائلًا إن هيا الشعيبي عُرضت على النيابة العامة بعد القبض عليها مساء الخميس الماضي وتم إرجاء التحقيقات للأحد بعدما ادعت أن حسابها تم اختراقه.

وقال "شاهين" في حسابه عبر "سناب شات" إن الفنانة قالت في التحقيقات إن "هاكر" اخترق حسابها، وعندما سُئلت عن تحديدها لجنسية "الهاكر" أكدت أنها كانت تُهدد من هكر سعودي مؤخرًا.

يأتي هذا بعدما أكد عدد من المتابعين، استحالة اختراق أي حساب عبر تطبيق "سناب شات" عندما يكون موثّقًا، في إشارة إلى أنها من قامت بنشر المقطع الذي وصفها البعض ب "الإباحي".



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