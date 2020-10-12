زوجة معتصم النهار ترقص بفستان قصير ومكشوف الصدر وسط مجموعة من النجوم (فيديو وصور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٦ مساءً (دوت الخليج )

احتفلت لين برنجكجي، زوجة الفنان السوري معتصم النهار، بعيد ميلادها الثامن والعشرين، بحضور عدد من الفنانين وأصدقائها في العاصمة اللبنانية بيروت.

ووثقت العديد من الصور ومقاطع الفيديو، أجواء الاحتفال بميلاد برنجكجي، الذي ظهرت فيه وهي ترقص بفستان قصير ومكشوف الصدر بجراءة كبيرة أمام مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

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وكان من بين الحضور الفنانة هبة نور، التي نشرت صورة برفقة معتصم النهار وزوجته على حسابها بموقع إنستغرام، وعلقت عليها: "في أحلى من هيك رفقات، لينو ان شاء لله كل العمر بالسعادة والحب والنجاح ويخليلك عيلتك الحلوة يا حلوة الحلوين".

كذلك كان من بين الحضور الفنان العراقي سيف نبيل، الذي نشر هو الآخر صورة له، عبر ستوري بحسابه على إنستغرام، برفقة لين والنهار، وعلق: "كل عام ولين زوجة الصديق معتصم النهار بخير".

View this post on Instagram - انشالله كل ايامك فرح????♥️ عيد ميلاد لينو مبارح???????? @moatasemalnahar @leen.brinjikji #لين_برنجكجي #باربي_سوريا #باربي_لين #leenbrinjikji #leen_my_barbie #معتصم_النهار A post shared by My Love Leenbrinjikji???????????? (@moatasem_leen_love) on Oct 10, 2020 at 1:07pm PDT

كما وجه جمهور الثنائي، معتصم النهار وزوجته، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنيين لهما دوام السعادة والاستقرار في حياتهما، مؤكدين أنهما من الثنائيات المميزة في الوسط الفني، التي تحظى بمحبة المتابعين.



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