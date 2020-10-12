نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد.. جمال زوجة وابنة أمير كرارة الخارق يشعل مواقع التواصل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٣ مساءً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عفوية من الحفل العائلي البسيط بمناسبة ذكرى ميلاد النجم أمير كرارة، وخطفت زوجته وإبنته ليلي الأنظار بجمالهما.

وظهرت ابنته في المقطع وهي تغني له أمام قالب الحلوى ولفتت الأنظار بجمالها وبالشبه الكبير بينها وبين والدتها الحسناء، والتي بدورها كانت حديث السوشيال ميديا بدلعها وجمالها.

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وتفاعل الكثيرون من محبي كرارة مع إطلالته مع زوجته وإبنته وابنه وتمنوا له حياة سعيدة مع أسرته وحرص العديد منهم على تهنئته بميلاده .

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة كرارة، بحضور الفنان أحمد صلاح حسني شقيق زوجة أمير الذي عايده قائلاً: “"كل سنة وأنت طيب يا أبو سليم.. أخويا الغالي".

وعلى الصعيد الفني، يتعاون كرارة مع النجم أحمد السقا في "مسلسل نسل الأغراب" للمرة الأولى في الدراما التلفزيونية، حيث تقابل النجمان سوياً في السينما من خلال فيلمي “هروب اضطراري” و”حرب كرموز”، والمسلسل قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، والمقرر طرحه في رمضان المقبل 2021.





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