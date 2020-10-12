نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تسريب صورة مفاجئة للفنانة السعودية الشهيرة “أسيل عمران” قبل خضوعها لعملية تجميل.. شاهد الصورة كيف كانت أنفها؟؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مسربة قديمة للفنانة السعودية أسيل عمران، أظهرت الاختلاف الكبير في ملامحها والفارق الشاسع بين بداية ظهورها ومظهرها الحالي.



ولاحظ الجمهور في الصورة القديمة الوزن الزائد الذي كانت تعاني منه “أسيل” في بداية ظهورها بجانب الأثر الواضح لعملية التجميل التي خضعت لها في الأنف، وكان أنفها أكبر حجماً بكثير منه الآن.

قد يهمك أيضًا:

تسريب صورة مفاجئة للفنانة السعودية الشهيرة “أسيل عمران” قبل خضوعها لعملية تجميل.. شاهد الصورة كيف كانت أنفها؟؟

سائق يخطف امرأة متزوجة بحيلة ماكرة من يد زوجها.. ولما وصلت معه داخل السيارة كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب

كورونا يلاحق ماكرون.. والحكومة الفرنسية تعلن إصابة رئيس البلاد بالفيروس (صورة)

هل تذكرون النائب الكويتي السابق “ناصر الدويلة” المسجون بتهمة الإساءة للإمارات؟؟.. شاهدوا المفاجأة ماذا حدث له اليوم

طفل ولد بعضلات مفتولة في فيتنام.. شاهد الفيديو



هذه الفاكهة تمنع تطور ثلاثة أنواع سرطان مميتة

ثمانية أطعمة تعجل الشيخوخة

سيارة لكزس تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام محل بجدة .. وهكذا كان مصيرها! (فيديو)



النفيسي يشن هجومًا ناريًا ومختصرًا على الإمارات والبحرين

لا تغسل هذا الجزء في جسمك خلال الاستحمام! (تحذير طبي)



9 أطعمة تنهي معاناتك مع القولون العصبي

مفاجأة: الأمريكي “جاكسون” بنى مفاعلاً نووياً في منزله وهو طفل.. وموسوعة غينيس تدخله في قائمتها

احذر تناول القهوة على معدة فارغة فهذا ما يحدث لجسمك

وفاء الكيلاني تكشف المستور.. تامر حسني أثار غضب أحمد السقا والأخير يتحدث عن “خطوط حمراء”.. والزواج: سكتة قلبية

الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد: هذا يوم حزين لنا كسعوديين.. ما الذي حدث؟!

علامة واحدة في جسد الإنسان تكشف الإصابة بمرض السرطان

طلال أبو غزالة يكشف عن السلطان الحاكم في العالم الأقوى من الرئيس الأمريكي.. شاهد من يكون؟؟

علماء صينيون يلتقطون صورا دقيقة لفيروس كورونا شاهَدوا من خلالها كيفية انزلاق الفيروس ودخوله الخلايا

لماذا يحتضن بعض الناس الوسادة عند المنام وما علاقة ذلك بالاستيقاظ المتكرر؟؟.. دراسة تجيب

أقوى رد مُفحم من عادل الجبير على تهديدات هيلاري كلينتون للسعودية : قواتنا على الجسر سوف تدخل اليوم (صورة)

مذيع الجزيرة فيصل القاسم يكشف مفاجأة: إسرائيل وأمريكا وروسيا وإيران اتفقت على خوزقة هذا الحاكم العربي! (الاسم)

نبتة الجرجير لحمايتك من هذا المرض الخبث الذي ضحاياه بمئات الآلاف من الأرواح

إذا رأيتَ هذه الإشارة.. فهناك من يتجسس على هاتفك وخصوصياتك!

ما نوع هاتفك الجوال؟؟.. واتساب يعلن أنه سيتوقف عن العمل على 8 هواتف ذكية من بداية العام المقبل 2021

مذيع الجزيرة فيصل القاسم ينفجر غضبًا: هذا الحاكم العربي حيوان ذليل (الاسم)

واعتبر البعض أن “أسيل” لا تزال تتمتع بنفس الملامح حتى بعد مرور سنوات في حين يرى آخرون أنها تغيرت تماماً حتى أنه يجب التدقيق في الصورة للتعرف عليها.

وتعتمد “أسيل” اليوم على شعر أسود طويل يتماشى تماماً مع لون بشرتها، لكن في الصورة القديمة اعتمدت على لون شعر بني متوسط الطول مع القليل من المكياج، حتى بعض مشاكل بشرتها تبدو واضحة مثل الهالات السوداء تحت عيونها.