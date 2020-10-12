ياسمين صبري ترقص بفستان قصير مع فنان شهير وتشعل منصات التواصل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٩ مساءً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع رقص للفنانة المصرية الجميلة ياسمين صبري. ويظهر الفيديو الفنانة ياسمين صبري ترقص مع الفنان محمد رجب على أغنيتي "أنا بتقطع من جوايا وفرتكة فرتكة"، خلال استضافة الفنان أشرف عبد الباقي لهما في برنامجه :عيش الليلة" المذاع على فضائية «dmc». للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: السعوديات يفضلن الزواج من هذه الجنسية العربية واستشارية نفسية توضح الأسباب نجمة ستار أكاديمي تخطف الأنظار بفستان شفاف وتسريحة شعر وردية بعد إطلالتها الصادمة.. مايا دياب تظهر بملابس من العهد القديم (صور) شاهد.. جمال زوجة وابنة أمير كرارة الخارق يشعل مواقع التواصل زوجة معتصم النهار ترقص بفستان قصير ومكشوف الصدر وسط مجموعة من النجوم (فيديو وصور) قرار جديد بشأن هيا الشعيبي وقضية المقطع "الإباحي" (شاهد) شاهد لحظة انفجار بطارية بوجه صاحب محل هواتف بالسعودية.. فيديو لماذا يتأخر طفلك في الكلام؟ ديمة الجندي تحتفل بزفاف شقيقتها بعد إطلاقها هذا الوصف على عريس الأخيرة (صور) الفنانة درة تستعرض مفاتنها وجمالها من وسط البحر (صور) ظهور مفاجئ لحسين فهمي وسمير صبري في منزل إلهام شاهين برفقة يسرا وهالة صدقي (شاهد) سيروم طبيعي للتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين مجدداً.. رانيا يوسف تشعل منصة إنستغرام بإطلالة إغراء جريئة.. والجمهور: خلي الشباب ينبسط بعد إتهامها بـ"خاطفة الرجالة".. بدور البراهيم غاضبة : زوجتوني وأنا عدتي ما أنتهت (فيديو) ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة يشار الى أن ياسمين كانت قد شاركت في بطولة مسلسل فرصة تانية في موسم رمضان 2020 وكشفت مؤخرا عن استعدادها للخوض في غمار السينما المصرية في حال تواجد عرض مميز ونص متفرد.

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