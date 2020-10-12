بعد إطلالتها الصادمة.. مايا دياب تظهر بملابس من العهد القديم (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٧ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، صورا جديدة لها على حسابها بتطبيق إنستغرام، بعد نحو ثلاثة أيام من نشرها لصور صادمة بسبب تغييرها لملامحها فيها.

وظهرت مايا دياب فى الصور بلوك بلون ابيض على طريقة القدماء اليونان ، وعلقت قائلة:" لا يوجد أقوى من امرأة مصممة على النهوض".

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وعكس المرة السابقة ، أبدى متابعو الفنان مايا دياب، إعجابهم الشديد بإطلالتها المستوحية من العهد القديم ، وعلقوا عليها بعبارات وكلمات ورموز تعبيرية، تعكس حبهم لها واندهاشهم بجمالها وقوامها وسحر عينيها التي أبرزتها الإطلالة المميزة.

وقال متابعون إن هذه هي المرة الأولى التي تتألق فيها الفنانة مايا منذ عدة شهور من إطلالاتها التي تظهر فيها بدون ماكياج وبقصة شعر ذكورية.

وكانت آخر مشاركة للفنانة اللبنانية، عبر حسابها على إنستغرام، قبل نحو ثلاثة أيام، بمجموعة صور ومقطع فيديو، أشعلت منصات السوشال ميديا ، بعدما ظهرت بملامح متغيرة وبدون مكياج واكتفت بالهايلايتر وشعر قصير عشوائي.

وعلقت الفنانة دياب على مشاركتها تلك بالقول : "في بعض الأحيان تحتاج إلى استراحة في مكان جميل بمفردك لمعرفة كل شيء.. وحدي"

وتداول رواد منصات السوشال ميديا، تلك الصور ومقطع الفيديو ااقصير ، على نطاق واسع، مصحوبة بسيل من العناوين والتعليقات التي تساءلت عدد منها عن سبب تغير ملامح الفنانة اللبنانية.

وعبر ناشطون عن استغرابهم الشديد من ظهور مايا دياب، بوجه طويل وشفتين كبيرتين للغاية.. مؤكدين أنهم لم يعرفوا شخصيتها إلا بعدما عادوا إلى حسابها الشخصي بمنصة إنستغرام ، ليشاهدوا بأم عيونهم ، الصور ومقطع الفيديو الذي شاركت به متابعيها عبرها قبل ساعات قليلة .

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد من صدمة واستغراب جمهور منصات السوشال ميديا، بل وصل إلى تعليق البعض على تلك الصور ومقطع الفيديو، بعبارات وكلمات تتحدث بأن صاحبها هو شقيق الفنانة مايا دياب وليس هي .

كما عبروا عن صدمتهم من طول وجهه وشفتيه، قبل أن يتم تنبيههم عبر ردود على تعليقاتهم، بأن من ظهرت في الصور والفيديو هي مايا دياب بذاتها، وليس اخوها، ولكن بعد أن أجرت عمليات تجميل في وجهها ، مما جعلها تبدو كالرجل مع بروز تشوهات مرعبة في الفم والعينيان والذقن.

ومما جاء في العناوين والتعليقات على إطلالة الفنانة اللبنانية مايا دياب، اخترنا التالي : "كنتي بتجنني شو صاير معك نزعوك الله لا يوفقهم، بحال شيء متحول جنسياً يا ربي السلامة، بتشبهي سوخاي جارنا" ، مين أنت؟ ، هل أنت مايا دياب أم أخ مايا دياب شكلو مغلبط ونزل صورو بالغلط ، شفنا دياب.. مايا وينها، كنت عسولة مش عارفه سويتي بنفسك كدا ليه ، وجهك أطول من نمرة أجري ، والله ما عرفتك ".

وشاركت مايا دياب، فى وقت سابق، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة من وراء كواليس تصوير إحدى أعمالها المقبلة، عبر حسابها الشخصي بمنصة إنستغرام، وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة وهي ترتدى قبعة COWBOY الشهيرة، تحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية “لوكاندة الأوباش” وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

مايا دياب ، مغنية ومقدمة برامج وممثلة وعارضة أزياء لبنانية ، ولدت في العاصمة بيروت عام 1980.

وفي 2001 شاركت في برنامج استديو الفن ونالت الميدالية الذهبية عن فئة التقديم.

مشوراها مع الغناء بدأ من خلال انضمامها لفرقة الفور كاتس في 2002 ، وتزوجت في العام 2006 من رجل الأعمال اللبناني عباس ناصر ولديهما طفلة تدعى "كاي".

شاركت مايا في الفيلم السينمائي "اسد واربع قطط" 2007 إلى جانب مسلسلين هما "كلام نسوان" في 2009 و"الدنيا هيك " في 2010.

عرفت الشهرة في وقت قصير، وخصوصاً حين قررت خوض مجال الغناء وحدها بعيداً عن الفور كاتس في 2010 فإصدرت أغنية "حبيبي" 2011 واختارها الفنان رامي عياش لتشاركه الدويتو الغنائي "سوا" 2011 الذي نال شهرة كبيرة ونقل مايا إلى مرحلة جديدة من حياتها الفنية.

كما بلغت شهرتها الذروة من خلال برنامج "هيك منغني" 2011 الذي عرضته شاشة الـ MTV وحظي بنسبة مشاهدة عالية جداً.



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