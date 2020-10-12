نجمة ستار أكاديمي تخطف الأنظار بفستان شفاف وتسريحة شعر وردية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٣٥ مساءً (دوت الخليج )

شاركت نجمة برنامج ستار اكاديمي لعام 2007، شذى حسون، متابعيها عبر تطبيق إنستغرام، بصورة حديثة لها خطفت الأنظار.

وظهرت حسون وهي ترتدي فستاناً أبيضاً شفافاً، وبتسريحة شعر وردية منسدلة على كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية بديعة تفيض جمالاً ورقة وإثارة.

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وعلقت عليها قائلة : "أنا لنفسي وانت لأمثالك" ، مما جعل عدد من متابعيها يستنتجون وقوع خلاف وانفصال بينها وبين حبيبها .

الصورة الحديثة للفنانة العراقية حضيت أيضا إلى جانب تطرق المتابعين لوقوع انفصال بينها وبين حبيبها غير المعروف لهم، بتفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها الذين غمروا الصور الجديدة لنجمة " ستار أكاديمي" بكلمات الإطراء والغزل والإعجاب .

كما وصفها الجمهور، بملكة جمال الكون وبالقمر ونجمة الغناء العربي وغيرها من الأوصاف المعبرة عن مدى عشقه وحبه لها.

وخضعت المطربة العراقية في أغسطس الماضي، لعملية جراحية، دون أن تكشف عن تفاصيل وضعها الصحي الذي استدعى إجراء العملية.

ونشرت حسون عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، صورة لها وهي على سرير المرض مرتدية زي العمليات، وأرفقتها بتعليق جاء فيه : "أحمدك يا ربي وأشكر فضلك، توني مخلصة عمليتي".

وتعاطف عدد كبير من زملاء ومتابعي حسون معها، بعد إعلانها الخضوع لعملية جراحية، متمنين لها الشفاء العاجل والسلامة.

وخضعت حسون إلى تحاليل وفحوصات فيروس كورونا المستجد قبل إتمامها العملية الجراحية الأخيرة، وطمأنت جمهورها على عدم إصابتها بالفيروس من خلال توثيقها إجراء الفحوصات التي جاءت سلبية، وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام".

يذكر أن الفناتة العراقية شذى حسون، اشتهرت بعد فوزها بالموسم الرابع من برنامج المواهب ستار أكاديمي عام 2007، وتعتبر أول أنثى تفوز بالنسخة العربية من البرنامج. حالياً، واصدرت العديد من أغاني الكليبات خلال السنوات الماضية.



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