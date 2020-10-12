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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أحالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عن ممثلة ومطربة سعودية إلى إحدى المحاكم الجزائية والمطالبة بتعزيرها ومعاقبتها بسبب مقطع “سناب شات”.



وقالت مصادر -بحسب “عكاظ”-: “إن خلافًا في العمل شب بين الفنانة وأحد العاملين؛ ما دفع الفنانة إلى وصف العامل في مقطع سناب شات بأنه لص وحرامي، إضافة إلى عبارات مسيئة”.

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إحالة فنانة سعودية للتحقيق بسبب نشرها “مقطع ممنوع” على سناب شات

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وأضافت: أن “العامل تقدم بدعوى في الحق الخاص أمام المحكمة يطالب فيها بمعاقبة الفنانة عما بدر منها، وإثبات ما أسند إليها وتعزيرها على الوجه الشرعي”.

وبحسب المصادر؛ فإن جهودًا من المقربين سعت لحل النزاع وتنازل المدعي عن دعواه، لا سيما أن علاقات أسرية تربط بين الطرفين، وطلب الوسطاء مهلة من أجل تسوية الخصومة بعد أن عقدت جلسة محاكمة عن بعد الأسبوع الماضي.