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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدرت الفنانة سوسن بدر، تريند موقع تويتر، بعد اختيار إحدى شركات الإنتاج الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت" صاحبة سلسلة الأكشن الشهيرة Wonder Woman’s؛ لتجسيد شخصية كليوباترا، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منتقدين اختيار "جادوت" وعدم اختيار "سوسن".

أعلنت شركة الإنتاج باراماونت، عن اختيار الممثلة الإسرائيلية جال جادوت لتجسيد شخصية كليوباترا في فيلم سينمائي جديد من إخراج باتي جنكينز.

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هل تذكرون الفنانة المصرية الكبيرة “سوسن بدر”؟؟.. هذا ما حدث لها اليوم بسبب ممثلة إسرائيلية وأشعل موجة غضب على مواقع التواصل

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وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "دي سوسن بدر تروح فيها"، "طب ما سوسن بدر موجودة وقايمة بالواجب"، "بكل جدية سوسن بدر كانت هتبقى ملائمة للدور ده أكتر من أي حد تاني"، "كلنا عارفين إن ما حدش يستحق الدور غير الفنانة سوسن بدر"، "خلاص الممثلات المصريين خلصوا والممثلات اليونانيين خلصوا وما فاضلش غير الممثلة الإسرائيلية جال جادوت تقوم بدور كليوباترا".

وكانت الفنانة سوسن بدر، قد ظهرت في وقت سابق بإعلان "١٠٠ مليون صحة" مرتدية ملابس كليوباترا، وهو ما جعل البعض يشير إلى أنها الأقرب لتجسيد شخصية كليوباترا، نظرًا لقرب ملامحها من الملكات الفرعونية.

وكشفت صحيفة deadline، عن كواليس اختيار العرض الذي نافس عليه شركات عالمية للبدء في إعداد الفيلم الجديد الذي سيسرد فترة حياة الملكة الأشهر في التاريخ الفرعوني القديم.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة المنتجة الإعداد للفيلم الجديد خلال الفترة الحالية على أن تلحق بالجدول الزمني المتسارع للفيلم الذي سيقود عملية إنتاجه جيم جيانوبولوس، على أن يبدأ الكتاب في إنتاج سيناريو في أسرع وقت لاستكمال نجاح الممثلة الإسرائيلية في تجسيد تلك الحقبة التي اشتهرت بها في سلسلتها الأخيرة Wonder Woman’s.

الملكة الفرعونية الشهيرة " كليوباترا" لها الكثير من الأعمال الفنية العالمية، وكان بدايتها مع الممثلة إليزابيث تايلور في فيلم كليوباترا الذي أخرجه جوزيف مانكيفيتش عام 1963.