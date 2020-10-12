نشكركم على قرائتكم خبر ترامب يستخدم عبارة غير لائقة على الهواء أثناء حديثه عن إيران : سنفعل بكم (...) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة غير لائقة في مقابلة إذاعية بثت على الهواء، موجها تحذيرا جديدا إلى إيران.

ونقل موقع "بوليتيكو" يوم السبت عن ترامب تحذيره إيران، في حوار مع المذيع المحافظ ليمبو راش، من العبث بالولايات المتحدة (وذلك باستخدام كلمة غير لائقة تعني ممارسة الجنس)، قائلا: "إذا فعلتم أي شيء سيء بحقنا فإننا سنفعل لكم ما لم يتم فعله من قبل".

جديد أخبار دوت الخليج:

ودافع ترامب عن قراره الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1، مشددا على أن الضغط المكثف الذي تمارسه إدارته على الجمهورية الإسلامية يحول دون دعمها لتنظيمات وصفها بالإرهابية وذكر منها حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تدافع عن فلسطين من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وتحظر لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية استخدام العبارات غير اللائقة في البث طيلة ساعات النهار كي لا يسمعها الأطفال.