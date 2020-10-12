نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد كيف نجا الإعلامي بدر آل زيدان من الإنتحار وسبب بكائه وهو يستحم (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٢ مساءً (دوت الخليج )

تداولت صفحات معنية بأخبار المشاهير عبر موقع إنستغرام، مقطع فيديو للإعلامي السعودي بدر آل زيدان، يكشف من خلاله عن اعتزاله الإعلام وعن معاناته مع الاكتئاب.

وظهر آل زيدان في الفيديو مرتديًا ثوبًا باللون الكحلي، وممسكًا مسبحة بيده خلال حواره في الحلقة الأخيرة من برنامج "ألف خطوة"، مع الإعلامي عبدالله العلاوي في موسمه الثاني.

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وتحدث الإعلامي السعودي عن حياته وكيف بدأ مشواره الإعلامي في عمر صغير، وكيف حاول فرض نفسه كمذيع، حتى استطاع الوصول إلى ما كان يحلم به، وهو الوصول لقناة "ام بي سي" لتتحول مسيرته من هاوٍ إلى محترف.

وقال آل زيدان، أن حياته أصبحت مليئة بالعمل وانه كان يشعر بالسعادة في البداية، حتى إنه أهمل نفسه وعائلته وأكله بسبب ازدحام جدول أعماله.

وأشار بدر الى أن كل شيء من الخارج جميل، حتى مهنة الإعلام، موضحًا أن الشخص البعيد يعتقد أن حياة الإعلامي سعيدة، وهو أمر غير صحيح، حيث إن الشهرة مليئة بالازدواجية، لاضطراره في بعض الأحيان الابتسام وهو يشعر بالضيق.

وأوضح، إن غلطة الإعلامي أو الشخص الذي يظهر على الشاشة غير مقبولة، وهو ما يجعل هذا الشخص إنسانًا قلقًا، الأمر الذي يزيد من ضغوطه النفسية.

وتحدث بدر آل زيدان عن تجربته مع الاكتئاب، وقال إن الأمر بدأ عند فقدانه الاستمتاع بكل شيء، واكتشف أن الشهرة خطفته في بداية العشرينات، ليجد أنه أهمل نفسه وحياته في بداية الثلاثينات، مما جعله لا يشعر بالسعادة، ويهمل صحته الفكرية وعلاقاته الاجتماعية، وإهماله لأهله وأصدقائه.

وأضاف أنه اتبع طريقة الكتمان، حيث كان يضحك باستمرار ويبتسم أمام الناس، إلا أنه كان يبكي عندما يكون لوحده وخاصة عند الاستحمام.

ولفت إلى أنه استطاع العودة لحياته الطبيعية بشكل مفاجئ، وعاد لأهله، وعاد له وزنه، واستطاع التخلص من هذه الفترة بفضل الله.

واستطرد بدر أنه ترك كل شيء وعاد للسعودية وعائلته، كما قرر اعتزال الإعلام والشهرة من أجل أن يحافظ على صحته النفسية، تاركًا مدينة دبي التي كان قد قرر أن يعيش حياته فيها، مخلفًا كل مغريات الحياة من مال وشهرة.

وعن فترة الاكتئاب، صرح زيدان أنه كان كاره "أم الحياة" على حد قوله، وأنه كان من الممكن أن يفكر بالانتحار.

وتلقى ال زيدان في نهاية البرنامج، مكالمة من والدته التي أثنت على قراره، وقدمت له نصيحة خلال الحلقة.



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