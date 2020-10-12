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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمع نجل سلطان عمان ذي يزن، وزير الثقافة والرياضة والشباب، وعلي نجفي سفير إيران لدى السلطنة، ما دفع محللون للتخمين بأن نجل السلطان قد أصبح هو حلقة الوصل العمانية مع إيران خلفا للوزير السابق وعميد الدبلوماسية العمانية يوسف بن علوي.

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نجل سلطان عمان فعلها مع إيران.. هل أصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق حلقة الوصل بين مسقط وطهران خلفا لـ بن علوي؟

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وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد استقبل ذي يزن بن هيثم آل سعيد، في مكتبه علي نجفي سفير إيران المعتمد لدى السلطنة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية.



من جانبه أوضح علي نجفي، بأن لقائه مع ‎ذي يزن بن هيثم بن طارق کان جذابًا بالنسبة له.

وأوضح السفير الإيراني عبر تغريده له في تويتر، بأنه يستبشر خيرًا من اللقاء، خاصة وأنه تزامن مع یوم میلاد ‎السلطان هيثم بن طارق متمنيًا له الصحة والتوفیق.







كما أشار نجفي إلى أن ذي يزن بن هيثم وزير الثقافة والرياضة والشباب، يُعد وزیرًا شابًا ومرتبطًا تماماً بمسؤولیته، وأن الحوار معه حول الثقافة والفن جذاب بالنسبة له.



ومعروف أن وزير الخارجية العماني المتقاعد يوسف بن علوي، كان هو حلقة الوصل العمانية المباشرة مع طهران ويحظى بقبول كبير واحترام لدى القادة الإيرانيين وسبق أن توسط في حل العديد من الأزمات الخليجية والعربية التي كانت إيران طرفا فيها.

ومثَّلت وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، رحيل أقرب حليف لإيران في الخليج، والذي كانت وساطته مع الولايات المتحدة مؤخراً مُهمة للدبلوماسية الإيرانية.







وفي حين شكلت بالتأكيد العلاقة الشخصية بين السلطان قابوس والشاه أُسس العلاقة الخاصة بين إيران وسلطنة عمان، امتدت العلاقة إلى ما بعد إسقاط عائلة بهلوي مع الثورة الإيرانية 1978-1979، واستمرت مع جمهورية إيران الإسلامية.

وفي السنوات الأخيرة، كانت عُمان قناة حيوية لإيران في الشؤون الدبلوماسية.،وعلى الأخص، عام 2012، عندما سهَّل العمانيون إجراء محادثات سرية في مسقط بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين قبل المفاوضات متعددة الأطراف، التي انتهت بعقد الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

وساعدت القناة العُمانية في حل الخلافات بين الجانبين، كما مهدت الطريق للمكالمة الهاتفية التاريخية بين رئيس الولايات المتحدة آنذاك باراك أوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني عام 2013.

وفي القضايا البارزة الأخرى، أدى العمانيون دوراً مهماً في الوساطة، إذ تفاوضوا مع الإيرانيين للإفراج عن ثلاثة من الأمريكيين، اعتُقلوا عام 2009.

وأظهرت البرقيات المسربة أن يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، عرض في اتصال مع السفارة الأمريكية لدى عُمان، أن تكون “عُمان منظِّم ومكان انعقاد أي اجتماع تريده الولايات المتحدة مع إيران، إذا ظل سراً”.

وبالمثل، عندما أُطلق سراح الأكاديمية الكندية من أصول إيرانية هوما هودفار عام 2016، شكرت المسؤولين العمانيين؛ لمساعدتهم في تأمين إطلاق سراحها.

المصدر:وطن