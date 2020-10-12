نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بثور الفم مشكلة جلدية وجمالية مزعجة .. هذه حلول علاجية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٥ مساءً (دوت الخليج)

أوردت مجلة "جود هيلث" أن بثور الفم تعد مزعجة للغاية؛ حيث إنها تتسبب في الشعور بألم في الفم، فضلا عن أنها تفسد المظهر الجمالي للفم.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن البثور تظهر إما في باطن الوجنات أو على الشفاه أو على اللسان، مشيرة إلى أنها ترجع لأسباب عدة كالتوتر النفسي وضعف المناعة وتناول أطعمة معينة والجروح الصغيرة، التي تحدث أثناء تنظيف الأسنان مثلا.

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ويمكن مواجهة بثور الفم ببعض الوصفات المنزلية على سبيل المثال بواسطة غسول يتألف من زيت شجرة الشاي والماء؛ حيث يتمتع هذا الغسول بتأثير مثبط للالتهابات.

كما يمكن مواجهة بثور الفم بواسطة مزيج الكركم وعسل النحل؛ حيث يتمتع هذا المزيج بتأثير مضاد للبكتيريا. ولهذا الغرض يتم وضع المزيج على البثور وتركه لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يؤتي مفعوله.

ومن الوصفات المنزلية المفيدة أيضا وصفة أوراق وبذور الكزبرة؛ حيث يتم غليها والغرغرة بالمنقوع لمدة 3 دقائق تقريبا.

وغالبا ما تختفي بثور الفم من تلقاء نفسها في غضون أسبوع تقريبا. وفي حال استمرارها لمدة أطول من ذلك، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.



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