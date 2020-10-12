الكشف عن لغز مقتل الشاب السوري "الموسى" في فيلا نانسي عجرم (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٨ مساءً (دوت الخليج )

كشفت قناة mbc مساء اليوم ، عن موعد عرض "الرواية الكاملة" حول واقعة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والمنظورة حاليا امام القضاء اللبناني.

وقالت القناة أن موعد بث تلك الرواية سيكون في تمام الساعة العاشرة من مساء السبت المقبل ،دون أن توضح شيء عن المصادر التي اعتمدت عليها في "الرواية الكاملة" للغز مقتل الشاب السوري.

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جاء ذلك عبر إعلان نشرته mbc ، في حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت فيه نانسي عجرم وزوجها ووالدة القتيل محمد الموسى .

وكانت منصة "شاهد vip" قد قامت بطرح "فيلم وثائقي" يتناول جريمة مقتل الشاب السوري أو ما أسمته "جريمة السطو المسلح على فيلا الفنانة نانسي عجرم"، التي تداولتها وسائل الإعلام بشكل موسع خلال الأشهر الماضية.

ونشر جزء من الفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" لزوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، والمتضمن تبريرها لأطلاقه 18 رصاصة على المجني عليه "الموسى" أردته قتيلا في الحال.

وبحسب رواية فادي الهاشم فإن مفاجأة اقتحام منزلهما جعلته لا يفكر في شيء سوى حماية عائلته مشيرًا أنه عندما بدأ القتيل بإطلاق النيران لم يفكر وواجهه من الجهة المقابلة بعدة رصاصات دون وعي.

يذكر أن جريمة مقتل محمد الموسى في فيلا نانسي عجرم، أثارت غضباً وجدلًا واسعين، عبر جميع منصات السوشيال ميديا، واستمرت التحقيقات عدة أشهر ما بين توجيه اتهامات للجاني زوج نانسي عجرم، وبين اتهامات للمجني عليه الذي فارق الحياة على يد الأول.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت في وقت سابق تفاصيل جديدة في حادثة قتل الشاب السوري في منزل الفنانة "نانسي عجرم، مشيرة إلى معلومات قد تؤدي لتورط زوجها فادي الهاشم في القضية، حيث نقلت قناة «MTV» اللبنانية عن مصدر قضائي في النيابة العامة حينها قوله إن القتيل " محمد الموسى" أصيب بــ 16 رصاصة، وكان بحوزته مسدس غير حقيقي.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفي اللبناني "طوني خليفة" في برنامج عبر قناة "الجديد" أقر المحامي جابي جرمانوس، محامي أسرة الفنانة "نانسي عجرم"، بصحة المعلومات حول تعرض الشاب السوري لـ "16 طلقة"، في وقت كان أظهر الفيديو الذي نشر سابقاً إطلاق رصاصة واحدة على الشخص الظاهر في الفيديو.

وشكك نشطاء سوريين في صحة الفيديو الذي نشر عبر وسائل الإعلام في اليوم الأول للحادثة، ورجحوا أن يكون مفبرك، لوجود عدة تناقضات في الفيديو، أولها أن الشخص الظاهر في الفيديو كان يرتدي لباساً أبيض "جاكيت" وفي صورة مقتله "يظهر لباس آخر للضحية.

بدورها ناشدت والدة الضحية، عبر منبر شبكة "شام" في تسجيل صوتي لها عقب الحادثة، القوى اللبنانية للتحقيق في جريمة قتل ولدها، مطالبة بالعدالة والقصاص العادل من قاتل ولدها، مؤكدة أنه كان يعمل في فيلا نانسي عجرم ضمن الحديقة يومي السبت والجمعة.

وفي سياق آخر نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت نانسي عجرم فى الصورة وهى تروج لأغنيتها التى طرحتها مؤخراً عبر قناتها على "يوتيوب".

وعلقت نانسي عجرم على الصورة قائلة: "إِنَّ بَيرُوتَ هِيَ الأُنثَى الَتِي تَمنَحُ الخَصبَ وَتُعطِينَا الفُصُولاَ".



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